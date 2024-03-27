3月中大CCI指數創2年新高 投資股票時機信心成長最多

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（中央社記者羅元駿台北27日電）中央大學台經中心今天發布3月消費者信心指數（CCI）總指數為73.51點，月增0.29點，創下逾2年新高，6項分項指標5升1降，其中上升最多為「未來半年投資股票時機」，學者認為，股市是否存在泡沫仍難判斷。

3月CCI總指數73.51點，連續6個月上升顯示消費信心強，創下2022年2月以來最高水準；CCI的6項分項指標5升1降，物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股票時機走揚，但購買耐久性財則下降。

中央大學台經中心執行長吳大任指出，3月「未來半年投資股票時機」為63.41點，較上個月增加1.56點，創4年來新高，若以去年同期相比，增長38.71點，顯示股市信心強，但以長期歷史平均68.57點來看尚未達平均。

吳大任進一步分析，疫情期間股市信心疲弱，近期台股指數不斷創新高，沒有完全反應基本面，民眾對未來樂觀預期，並指出台灣近3兆的存款餘額，顯示仍有很高的超額儲蓄，資金不是流入股市就是房市。

針對近期ETF募資熱潮，吳大任坦言，ETF的價格波動較小，一籃子選出體質好的股票，更多ETF上市並不是壞事，散戶對股市信心強，不過3月「未來半年投資股票時機」上升速度變慢，顯示散戶有風險意識，ETF事件反應市場資金多，至於股市是否存在泡沫仍難判斷。

台灣經濟研究院新興市場研究中心主任劉名寰指出，未來半年家庭經濟狀況指標79.5點，小幅增加0.11點，創下27個月新高，分析2020年1月起，數據顯示家庭經濟狀況與未來半年物價相關係數高達0.94，代表民眾更關心實質購買力。

劉名寰表示，CCI中的物價水準和主計總處7大類物價指數共同分析，連動性最高的2項為食物類與居住類，都為必需品且消費頻率高，表示大眾對通膨的預期心理，政府應審慎思考。

劉名寰舉經濟學中的「展望理論」說明，央行升息半碼（0.125個百分點）與4月的電價調漲，當民眾賺1元的快樂，不足以彌補損失1元的痛苦，代表大眾對於通膨的敏感度提升。

吳大任認為，全球升息循環尚未結束，終端需求疲弱，台灣經濟仍外冷內溫，但國內經濟尚未好到要降溫，3月21日央行宣布升息以壓抑需求面，家庭利息支出增加與電價上漲，必要性支出增加而排擠到其他消費。

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吳大任分析，企業受大環境影響出口低迷、營收下降與電價調漲，未來恐有無薪假、裁員潮等疑慮，加上家庭所得不確定，都可能是未來經濟衰退的導火線。

3月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦。調查期間為3月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問3036名台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。（編輯：潘羿菁）1130327