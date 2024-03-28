更多編輯台推薦新聞：
食物中毒怎麼辦？常見症狀、預防方式你必須知道
生活

食物中毒怎麼辦？常見症狀、預防方式你必須知道

鐵達尼號電影蘿絲救命門板 2300萬拍賣高價成交
娛樂

鐵達尼號電影蘿絲救命門板 2300萬拍賣高價成交

「朦朧潮濕的一天」將首登澎湖 奈良美智相伴駐村
文化

「朦朧潮濕的一天」將首登澎湖 奈良美智相伴駐村

大谷翔平首吐心聲控水原偷錢說謊 外媒：留下更多問號
運動

大谷翔平首吐心聲控水原偷錢說謊 外媒：留下更多問號

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
台幣匯率
新聞專題
台幣匯率1/300
首頁 / 產經

出口商與外資對作 新台幣震盪翻升守住31元

2024/3/28 18:30（3/28 18:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
28日新台幣以31.988元收盤。（中央社檔案照片）
28日新台幣以31.988元收盤。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北28日電）熱錢出走加上強勢美元壓境，新台幣今天再度貶破32元整數大關，不過月底出口商拋匯潮出籠，匯市上演土洋對作，走勢震盪，央行並在尾盤出手調節，今天收盤得以守住31元，終場以31.988元作收，小升1分，台北及元太外匯市場總成交金額17.17億美元。

儘管美股主要指數收漲，台股今天多空交戰，指數數度翻紅無力，終場下跌53.57點，收在20146.55點，失守20200點與5日線約20178點。

外資今天大舉賣超台股237.63億元，並於匯市積極匯出，加上美元續強，新台幣兌美元一早以31.98元開盤後，匯價迅速跌破32元大關，最低觸及32.039元。

出口商月底本來就有作帳拋匯的實質需求，眼見匯價跌至32元甜甜價位，火速進場大力拋匯，匯價數度由貶翻升，尾盤則在央行調節之下，拉回至31元，收在31.988元。

外匯交易員指出，近期亞幣走勢偏弱，亞洲央行多抱持可以貶值，但貶值預期不能過度發酵的心態，台灣也是如此，如今匯價來到32元重要心理價位，如果迅速貶破此關卡，可能加劇貶值預期，因此這兩天都看到央行尾盤稍作調節。

美元坐穩強勢格局之際，美國聯準會（Fed）理事華勒（Christopher Waller）又放鷹，他表示，最近通膨數據令人失望，縮減整體降息次數或延緩降息以因應近期數據，是適當之舉。

外匯交易員指出，華勒一席話挑動市場的情緒，接下來必須關注市場對於聯準會6月降息的預期是否能鞏固，如果美國經濟數據強勁，導致今年降息次數縮減，就會進一步影響美元指數，並牽動金融市場；眼前可先聚焦本週將公布的美國2月個人消費支出物價指數（PCE），判斷通膨降溫情勢，以及市場如何反映。（編輯：楊凱翔）1130328

#升值
#華勒
#新台幣匯率
#收盤
#美國
#新台幣兌美元
#聯準會
台幣匯率
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
新台幣升1分 收31.988元
172.30.142.38