出口商與外資對作 新台幣震盪翻升守住31元

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（中央社記者潘姿羽台北28日電）熱錢出走加上強勢美元壓境，新台幣今天再度貶破32元整數大關，不過月底出口商拋匯潮出籠，匯市上演土洋對作，走勢震盪，央行並在尾盤出手調節，今天收盤得以守住31元，終場以31.988元作收，小升1分，台北及元太外匯市場總成交金額17.17億美元。

儘管美股主要指數收漲，台股今天多空交戰，指數數度翻紅無力，終場下跌53.57點，收在20146.55點，失守20200點與5日線約20178點。

外資今天大舉賣超台股237.63億元，並於匯市積極匯出，加上美元續強，新台幣兌美元一早以31.98元開盤後，匯價迅速跌破32元大關，最低觸及32.039元。

出口商月底本來就有作帳拋匯的實質需求，眼見匯價跌至32元甜甜價位，火速進場大力拋匯，匯價數度由貶翻升，尾盤則在央行調節之下，拉回至31元，收在31.988元。

外匯交易員指出，近期亞幣走勢偏弱，亞洲央行多抱持可以貶值，但貶值預期不能過度發酵的心態，台灣也是如此，如今匯價來到32元重要心理價位，如果迅速貶破此關卡，可能加劇貶值預期，因此這兩天都看到央行尾盤稍作調節。

美元坐穩強勢格局之際，美國聯準會（Fed）理事華勒（Christopher Waller）又放鷹，他表示，最近通膨數據令人失望，縮減整體降息次數或延緩降息以因應近期數據，是適當之舉。

外匯交易員指出，華勒一席話挑動市場的情緒，接下來必須關注市場對於聯準會6月降息的預期是否能鞏固，如果美國經濟數據強勁，導致今年降息次數縮減，就會進一步影響美元指數，並牽動金融市場；眼前可先聚焦本週將公布的美國2月個人消費支出物價指數（PCE），判斷通膨降溫情勢，以及市場如何反映。（編輯：楊凱翔）1130328