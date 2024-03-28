央行升息半碼 曾文生：台電今年利息支出增加約10億

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（中央社記者曾智怡台北28日電）4月電價平均調漲11%，台電估至年底仍虧約百億元。經濟部次長曾文生今天表示，因台灣央行升息半碼，今年利息支出增加約10億元，後續須觀察國際燃料價格變動，屆時立院審查千億撥補預算時，也會清楚說明財務情形。

台電虧損嚴峻，經濟部電價費率審議會22日決議平均電價調漲11%，每度電價格由3.11元升至3.45元。

曾文生今天接受廣播節目專訪表示，全球各國在俄烏戰爭發以後，都因能源價格飆漲開始調漲電價，法國目前電價每度逾8元，也有國家每度電超過10元，反觀台灣現在每度電約3元，低於發電成本4.1元。也就是說，台電不太可能背離全球趨勢，除非有非常特別的能源模式，得以不用反映燃料成本。

他說，不同於電價上漲，會帶動其他物價齊漲且價格難回落，政府對電價調整特別照顧到民生330度以下、小商家700度以下用電，漲幅較原先規劃再少一點，僅3%，反觀在能源市場的波動「可能2、3年會回檔」 。

以燃煤為例，俄烏戰爭前，燃煤每公噸均價約80美元，戰爭發生後一度飆漲近6倍，但台電採購採取趨避風險的做法，因此，2022年煤價漲到457美元時，台電採購均價仍能維持200至不到300美元的水準；而現在現貨行情約100多美元，台電採購均價約170美元，達到平準效果。

台電補充，台電燃煤採購靈活運用每一長約的買方數量選擇權，達到分散風險及平穩價格的效果。舉例來說，如果市場供需情勢寬鬆，導致現貨價格低於長約價格時，台電則機動調整年度長約採購比例，增加採購價格較低廉的現貨，以抑低整體燃料採購成本；以2023年為例，便以此降低燃煤成本約191億元。

針對台電財務情況，曾文生表示，若能拿到政府1500億撥補，加上4月電價調漲，台電今年電費收入將增加600多億元，另有燃料價格走緩等因素，今年有望損益兩平；但如今政府僅撥補1000億元，今年可能將再虧100多億元。

另一方面，央行升息半碼也使得台電今年將再增加10億元利息成本，屆時審查撥補預算時，會向國會清楚說明，包含台電成本支出結構等。

對於在野黨團在立法院提案要求凍漲電價，曾文生說，持續關注國會決議進度，但不評論國會運作。

「電價費率審議會」是立法院於104年1月20日第8屆第6會期第18次會議決議設置，並配合106年1月26日電業法修正公布，將審議會納入電業法予以規範，法源依據及運作程序皆遵循立院決議所制訂。（編輯：潘羿菁）1130328