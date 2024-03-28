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投資利益大躍進 保險業轉盈前2月稅前賺587億

2024/3/28 20:35
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（中央社記者謝方娪台北28日電）今年前2月壽險業淨投資利益大幅躍進，推升壽險業前2月稅前淨利達新台幣529億元，產險業則受惠業務承保利益及財務投資利益雙雙成長，前2月稅前淨利達58億元，產、壽險業相比2023年同期均由虧轉盈。

金管會今天公布，因資本市場回穩，今年前2月壽險業淨投資損益年增925億元，推升壽險業前2月稅前淨利達529億元，年增782億元，由虧轉盈。

產險業則受惠業務承保利益及財務投資利益雙雙較2023年同期成長，前2月稅前淨利達58億元，年增59億元，同步由虧轉盈。合計前2月整體保險業稅前淨利達587億元，年增841億元。

壽險業持有龐大海外投資部位，今年前2月新台幣兌美元狂貶8.42角，在完全不避險之下，壽險業出現3641億元兌換利益，但因避險成本續居高檔，前2月避險成本達736億元、避險工具損失2921億元，加上提存386億元外匯價格變動準備金後，前2月壽險業總計匯損402億元。

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金管會保險局官員表示，無本金交割遠期外匯（NDF）1月底為4.41%，2月底降至3.61%，換匯成本（CS）則自1月底的3.82%進一步升至3.98%，整體而言避險成本續居高檔，但3月央行升息半碼（0.125個百分點），將持續觀察壽險業避險成本月底會否好轉。

金管會也揭露，截至今年2月底止，壽險業其他綜合損益（OCI）項下金融資產部位評價損益年增3349億元，帶動2月底壽險業淨值升至2兆3047億元，年增28.4%，產險業淨值則回升至1334億元，年增9成，主因業務承保利益及財務投資利益成長所致。（編輯：潘羿菁）1130328

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