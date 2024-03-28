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祥翊吳永連：加速一藥多證布局 今年展望續樂觀

2024/3/28 21:41
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（中央社記者何秀玲台北28日電）興櫃生技股、特殊學名藥公司祥翊製藥今天舉辦法說會，董事長吳永連說，今年將加速「一藥多證」全球布局，並優化CDMO（醫藥品代工）接單策略，全力衝刺業績，樂觀看待全年營運展望。

吳永連表示，今年將多項策略並進，首先是品項挑選優勢化，聚焦高活性與挑戰專利的P4學名藥，目前在美國FDA審查中的多發性硬化症藥物，即為P4學名藥，另一開發中肺纖維化用藥也屬於P4產品。

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他進一步指出，祥翊透過一藥多證策略，今年將擴大爭取美國以外的上市機會，開創新營收來源；再來為確保產能有效利用，公司將鎖定爭取國際客戶的長期供貨訂單，以優化CDMO營收組合，目前持續洽談多家新客戶，今年有機會新增印度與日本客戶，擴大CDMO業務規模。

祥翊2023年營收新台幣4.28億元，年增19.2%，創下歷史新高，稅後虧損6332萬元，每股虧損0.44元。今年前2月累計營收8883.4萬元，年增56.4%，創歷年同期新高。（編輯：楊蘭軒）1130328

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