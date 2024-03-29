母親節檔期將至 新光三越4月前哨戰拚業績成長15%

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（中央社記者曾智怡台北29日電）不畏高基期與出國潮，新光三越指出，在會員換點潮、展覽活動吸客策略下，前2月業績逆勢微幅成長，來客數亦同；為延續氣勢，4月母親節檔期前哨戰端出翻倍回饋與商品力搶客，業績拚衝上新台幣77億元、成長15%。

百貨業新光三越去年營業額945億元衝新高，年增率6.7%，新光三越總經理吳昕陽喊出今年業績目標訂為989億元，也有信心可衝上千億大關。

今年受高基期與出國潮影響，百貨業前2月經營喊苦，不過，新光三越表示，在會員換點潮、攝影與IP展覽活動吸客策略下，業績仍逆勢微幅成長；且截至目前來客數年增3%。新光三越主管不諱言，對不少消費者來說，出國成本仍高，「很多人還在等待機票變更便宜」。

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新光三越表示，3月在服飾名品換季加持下，業績增幅接近雙位數，為延續氣勢，4月祭出「超級購物節」，首度開放全業種回饋，且回饋力道上看2成，可抵銷赴日旅遊消費匯差；其中，化妝品業績估占3至4成，並以精品彩妝、頂級保養、專業彩妝最受歡迎，全檔業績力拚衝上77億元、成長15%。

新光三越超級購物節堪稱「夏天的週年慶」，預計4月2日起全台15店登場，主打全業種All In回饋，知名攝影藝術家蜷川實花「蜷川實花－瞬間的永恆」3D裸視影像也會在同天於Diamond Towers外牆全球首映。（編輯：潘羿菁）1130329