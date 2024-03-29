神盾以逾5億元價值股票 收購日本老牌IP廠6成股權
2024/3/29 21:04
（中央社記者張建中新竹29日電）神盾再度展開收購動作，董事會決議以發行新股205萬8150股為對價，取得日本老牌IP公司Curious Holding約6成股權，以神盾今天收盤價新台幣272.5元計，總價金約5.6億元。
神盾晚間舉行重大訊息記者會，財務長李宜平說明董事會決議通過與Curious Holding股份交換案，每1股Curious Holding普通股換發0.034302493股神盾新股，股份轉換基準日暫訂7月10日。
李宜平表示，Curious Holding成立於2001年，主要提供介面、影像感測器及影像處理矽智財（IP），客戶包含索尼（Sony）、電裝（Denso）及瑞薩（Renesas）等，最先進製程技術達6奈米，年營收約700萬美元，去年營運順利轉盈。
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李宜平說，日本政府近年積極扶植半導體產業發展，Curious Holding獲得日本政府補助，神盾希望藉由入主Curious Holding，補強集團IP廣度，並有助於擴展日本市場。
神盾董事會甫於今年1月決議收購先進製程高速傳輸介面及標準元件庫IP廠乾瞻科技100%股權，每1股乾瞻科技換發現金179.48元及0.959341032股神盾普通股，現金對價約26億元，股票對價約21億元，總價金約47億元，股份轉換基準日訂7月1日。（編輯：楊蘭軒）1130329
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