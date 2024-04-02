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生技股王保瑞完成美藥廠Upsher-Smith全數收購

2024/4/2 09:27
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（中央社記者何秀玲台北2日電）生技股王保瑞藥業今天公告，完成美國藥廠Upsher-Smith Laboratories全數股權收購案。自今天交割日起，Upsher-Smith即成為保瑞100%持有子公司。

保瑞董事長盛保熙將成為Upsher-Smith董事長，Upsher-Smith總經理暨營運長費雪（Rich Fisher）則繼續負責該公司運營管理。

盛保熙表示，本次收購交易為保瑞成立以來最具戰略意義的里程碑，也是保瑞進軍美國市場最關鍵的布局；不但讓保瑞能在全球最大的藥品市場，擁有當地製造廠區，也為旗下全球CDMO（藥品代工）業務，有效率取得所需產能規模與服務廣度，並加速拓展美國市場與全球業務，滿足持續增長的代工需求。

盛保熙也指出，透過整合Upsher-Smith在美市場深耕優勢，將強化保瑞在美銷售業務的成長動能。尤其Upsher-Smith在特殊與品牌學名藥的投資布局，將為保瑞旗下負責美國市場業務的安成藥業帶進互補的產品組合，與具市場區隔的銷售通路。

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保瑞表示，美國製藥產業中，成立於1919年的Upsher-Smith，目前擁有48項上市量產藥品，產品組合多元，並在明尼蘇達州的Plymouth（普利茅斯）與Maple Grove（梅普爾格羅夫）設有兩間製造工廠，具商業化量產的實績；可生產藥品劑型，包含口服固體、粉體（口服與局部用藥皆備）、液體，並設有包裝產線、倉儲及物流中心。

透過此次結合，保瑞表示，不僅順利能取得更具規模的產能，以支持其全球CDMO業務拓展與成長，更能透過整合取得的資產，提供全球CDMO客戶更為完整的代工服務。（編輯：郭無患）1130402

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