聯電集團IC設計服務廠聯暻半導體 策略規劃賣予矽統
2024/4/2 19:49
（中央社記者張建中新竹2日電）聯電子公司和艦（蘇州）決議，將旗下IC設計服務廠聯暻半導體（山東）100%股權賣予矽統的中國大陸孫公司，交易總金額人民幣7700萬元（約新台幣3.37億元）。聯電表示，主要是基於策略規劃。
矽統去年8月高層異動，董事長簡誠謙和總經理許時中請辭，由聯電董事長洪嘉聰接任矽統董事長，聯電協理戎樂天擔任矽統總經理。市場高度關注洪嘉聰如何帶領矽統營運轉型。
矽統董事會去年9月決議將諧永投資所有股權，以新台幣26.2億元賣予焱元投資，簡化轉投資架構及整合非本業的投資事業。矽統董事會今年2月進一步決議辦理現金減資退還股款新台幣26.23億元，減資比率達35%，減資後股本降至48.72億元，以提升股東權益報酬率。
矽統董事會今天決議設立開曼子公司SiS Investments Limited，再透過SiS Investments Limited設立大陸孫公司，以人民幣7700萬元（約新台幣3.37億元），取得聯暻半導體（山東）100%股權。
據聯電財報資料，聯暻半導體（山東）去年稅後淨利2.48億元。矽統取得聯暻半導體（山東），將切入IC設計服務領域，並有助整體營運好轉。（編輯：楊蘭軒）1130402
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