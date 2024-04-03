花蓮地震 數位部：政府網際服務網正常運作

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（中央社記者蘇思云台北3日電）數位部今天表示，經盤點地震影響，目前政府網際服務網（Government Service Network, GSN）正常運作，用戶端持續請監控中心確認個別狀況，尚未發現連線異常。

根據中央氣象署最新資訊，今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里，最大震度花蓮縣6強，後續也持續出現多起餘震。

數位部盤點後指出，政府網際服務網正常運作，通傳領域關鍵基礎設施（Critical Infrastructure，CI）方面，行網、固網、海纜等主要通訊線路都無異常，部分電信業者因少數基地台受地震影響恐致周遭用戶訊號不穩，已請業者盡快搶修，並持續盤點是否有相關災損或用戶受到影響。（編輯：黃瑞弘）1130403