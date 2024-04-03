花蓮地震 集邦：DRAM供應商和模組廠暫停報價

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（中央社記者張建中新竹3日電）花蓮近海上午7時58分發生規模7.2地震，並發生多起餘震。集邦科技表示，台灣是美光（Micron）DRAM生產重鎮，目前美光暫停DRAM報價，待完成地震損失評估後再恢復議價，三星、海力士和記憶體模組廠也跟進停止報價。

市調機構集邦科技指出，受地震影響，美光台灣廠及南亞科皆有停機狀況發生，其中，台灣是美光動態隨機存取記憶體（DRAM）生產重鎮，美光目前暫停DRAM報價，待完成損失評估後再恢復議價。

集邦科技表示，DRAM現貨市場貨源依然充足，今天地震並未造成DRAM現貨價出現劇烈波動，僅小幅上漲，買氣依然清淡。

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三星（Samsung）及SK海力士（Hynix）在台灣並未生產DRAM，集邦科技指出，兩大DRAM供應商仍跟進停止DRAM報價，觀望後市；此外，模組廠也停止報價，預期短期DRAM現貨價可能小漲，不過因需求疲弱，漲價延續性有待觀察。

至於地震對晶圓代工廠的影響，集邦科技表示，並無重大災情發生，產線破片和爐管破損尚在統計中，預期廠商後續皆能透過趕工彌補損失的產能，影響可控。（編輯：楊凱翔）1130403