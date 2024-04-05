鴻海3月營收4475億 月增26%創同期次高

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（中央社記者潘智義台北5日電）日前才成為台股市值第2大的鴻海今天公布，公司3月營收為新台幣4475億元，為歷年同期次高，月增26.97%，年增11.8%。

鴻海統計，2024年第1季營收為1兆3222億元，季減28.58%，年減9.61%；符合法說會揭露的展望預期。

鴻海3月法說會指出，由於生成式人工智慧（AI）應用增加，使AI伺服器的能見度提高，對於今年的展望，也從原先預期的中性，調整為明顯成長。

鴻海法說會說明，在AI伺服器算力系統和機櫃營收，今年可望較去年成長超過4成，在雲端服務供應商（CSP）和品牌客戶設計代工（ODM）專案上，今年的AI伺服器業績，將年增逾5成，一線品牌客戶AI伺服器業績年成長可逾3成。

鴻海轉投資鴻華先進科技今天也公布3月營收逾新台幣6.96億元，月增611.9%，年增1556.9%。展望第2季，鴻華先進評估，乘用車因應市場需求陸續交車，第2季營收表現將優於去年同期。

鴻華先進說明，3月乘用車營收占比99.1%、電動巴士營收占比0.2%。

鴻華先進統計，2024年累計1至3月營收逾8.22億元，年增1486.3%；累計乘用車營收占比93.2%、電動巴士營收占比5.8%。（編輯：楊凱翔）1130405