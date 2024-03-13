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鴻海攜旭智資本設綠能開發基金 攻陸綠電及儲能

2024/3/13 16:46
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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）鴻海今天下午宣布，與旭智資本簽署協議，合資成立綠能資產管理公司，並規劃發起設立綠能開發基金，規模70億人民幣（約新台幣306億元），共同拓展中國太陽能、風能及配套儲能等綠電產業。

鴻海透過新聞稿指出，雙方合資設立資本總額20億人民幣的綠能資產投資公司，鎖定綠色發電項目，最終目標每年取得20億kWh綠電權益，相當於台灣49萬戶家庭用電需求。

鴻海表示，雙方規劃發起設立目標規模70億人民幣的綠能開發基金，攜手布局太陽能、風能及配套儲能等綠電產業，預估可取得60億kWh綠電權益，透過上述兩項合作案，加速邁向淨零轉型以及環境永續發展。

鴻海2020年宣布響應CA100+，目標在2050年達到淨零排放，同時集團也設下2030年要採用50%的綠電，作為邁向淨零的重要里程碑。鴻海說明，2023年集團大幅提升綠電採用，比率超過40%，已較原先目標超前達成。

鴻海積極布局綠能事業，去年3月上旬與中華開發資本（簡稱開發資本）簽署合作備忘錄，規劃共同成立開鴻能源，資本總額目標新台幣60億元，雙方攜手布局台灣綠能電力事業。（編輯：蘇志宗）1130313

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