中鼎攜手欣達 中壢水資中心BOT第1期完工啟用

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（中央社記者潘智義台北8日電）國內最大統包工程承攬商中鼎集團今天宣布，攜手欣達環工合資成立「泉鼎水務」特許公司執行「中壢地區污水下水道系統建設BOT案」，已完成中壢水資源回收中心第1期工程。

中鼎說明，「中壢地區污水下水道系統建設BOT案」為台灣近年最具興建規模的公共工程，此次完工的第1期水資中心，每天可處理已接管7萬用戶產生的3萬9200噸生活污水。

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中鼎指出，上述BOT案為期35年，共分4期陸續完成水資中心、長達約246公里的污水下水道管網及20萬用戶接管；全案力拚2040年完工，屆時每天污水處理量將達15萬6800噸，全市用戶接管率將提升至32%，大幅改善桃園南區的環境及水質，帶給市民更優質的生活環境。

另外，本案水資中心，除設有環教中心，更結合環境景觀串連行車系統形成環狀動線，打造鄰近地區民眾休閒好去處。為強化水資源循環使用，本案水源將提供未來「中壢再生水廠」產製再生水，作為中壢、大園、楊梅、平鎮等工業區產業用水使用。（編輯：楊凱翔）1130408