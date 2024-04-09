玉晶光首季營收創同期高 佳能轉型有成年增35%

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（中央社記者江明晏台北9日電）光學廠營收陸續出爐，受惠VR/MR拉貨動能，玉晶光首季淡季不淡，營收刷新同期新高；佳能從數位相機廠轉型有成，光學產品助攻首季營收年增逾35%，今國光、佳凌首季營收則較去年同期衰退。

玉晶光3月合併營收19.6億元，月增率47.57%，年增率86.32%，累計首季合併營收52.3億元，年增57.41%，3月和首季營收創歷年同期新高，推估為VR（虛擬實境）/MR（混合實境）新產品出貨，為玉晶光第1季淡季營運挹注動能。

玉晶光表示，3月工作天數正常，營收較2月大幅提升，另外，第2季雖是傳統淡季，因為客戶有需求，應會比去年成長，最終實際營收狀況還是要依客戶拉貨為準。

光學廠佳能從全球最大數位相機廠轉型績效顯現，去年下半年本業已獲利，3月營收5.16億元，年增35.34%，首季營收12.6億元，年增35.62%。

佳能指出，多項AI光學產品出貨頻率在今年陸續增加，其中透過AI鏡頭結合Nvidia AI平台運用於農業科技，並接獲日本光學大廠訂單，smart city AI鏡頭產品也陸續出貨。

在車載鏡頭系統方面，佳能預計，今年下半年將開始出貨車載相關產品至日本車廠。此外，佳能今年加速腳步，加大力道於AI產品應用上，多項AI產品陸續出貨，明年展望樂觀。

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今國光自結3月營收2.4億元，年減13.04%，首季營收6.01億元，年減14.43%；今國光今年看好物聯網（IoT）應用鏡頭、車載鏡頭及紅外線熱成像鏡頭等「3支箭」的產品組合優化，力拚交出營收、毛利率同步成長的成績單。

佳凌自結3月營收0.93億元，年增3.21%，首季營收2.49億元，年減0.48%。佳凌深耕玻璃與模造玻璃鏡頭製造，投入車載鏡頭開發近14年，已成功切入多家歐美車廠，成為其自動駕駛鏡頭供應商。（編輯：張均懋）1130409