日月光投控第1季營收站同期次高 看好AI先進封裝

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）半導體封測廠日月光投控今天下午公布第1季自結合併營收新台幣1328.03億元，站歷年同期次高。投控先前預期，上半年庫存調整結束，下半年成長加速，預期人工智慧（AI）高階先進封裝收入翻倍。

日月光投控3月自結營收456.61億元，月增14.87%，較去年同期微降0.25%；其中投控3月封裝測試及材料營收257.23億元，月增10.4%，年減0.2%。

累計今年前3月投控自結合併營收1328.03億元，季減17.3%，年增1.46%，法人先前預估，日月光投控首季營收較去年第4季下滑約15%至16%，較去年同期小幅成長，結果略符預期。日月光投控將於4月25日舉行法人說明會釋出第2季展望。

日月光投控先前預期，上半年庫存調整結束，下半年成長加速，預期人工智慧（AI）高階先進封裝收入翻倍，今年相關營收增加至少2.5億美元。

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另外4月3日花蓮強震對晶圓測試廠京元電造成部分影響，京元電傍晚發布重大訊息指出，4月3日發生規模7.2強震後，對廠房及設備採取預防性措施，逐一檢查及復原，產線落後進度，將於日後加緊趕工補上，目前產線已恢復正常營運。

京元電表示，強震造成的財物損失目前尚在陸續整理統計中，公司有投保天災火險等保險，保額足以支應損失，已通知保險公司協助處置。（編輯：楊蘭軒）1130409