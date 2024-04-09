詩肯首季營收寫歷史第3高 振宇五金年增逾1成

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（中央社記者江明晏台北9日電）詩肯首季營收新台幣6.04億元，年成長4.05%，創歷史第3高紀錄；振宇五金首季營收成長10.41%，深耕地上權奏效，未來將持續深耕並加速拓展據點。

台灣連鎖家具龍頭詩肯公告3月營收達1.52億元，較去年同期減少16.86%。詩肯表示，3月為傳統淡季，而日前花蓮發生強震，造成嚴重災情，詩肯也決定捐出100萬元賑災。

累計前3月，詩肯營收6.04億元，較去年成長4.05%，也是歷史第3高紀錄。詩肯表示，雖然3月淡季因素影響營收動能稍弱，但在前2月農曆年前家具汰舊換新潮的帶動下，仍繳出比去年亮眼的成績單。

詩肯表示，台股指數站上2萬點創下歷史新高，經濟預測機構都認為今年景氣持續復甦，民眾看屋、購屋的態度也趨於積極，今年第1季六都建物買賣棟數年增28.3%，也是2012年以來的次高紀錄，房市交易恢復熱絡，家具需求也會隨之水漲船高。

詩肯表示，雖然央行日前宣布升息，但預期對購屋負擔增加幅度不明顯，房市受到的衝擊有限，因此對於第2季營收表現仍是樂觀看待。

看好台灣市場發展潛力仍大，詩肯也斥資6億元在台南購地興建新的倉儲中心，預期在2025年可以投入使用，屆時南台灣門市出貨可更即時，物流費用也可進一步降低，完全發揮營運綜效。截至3月底，詩肯全台門市共計達90店。

振宇五金3月合併營收1.73億元，年成長9.17%，累計前3月合併營收達5.12億元，較去年同期成長10.41%。

振宇五金指出，隨著租地自建門市陸續開幕，營運產能增加，自民國106年起，長期深耕標租土地及地上權策略奏效，以租地自建街邊店方式深入社區。

振宇五金副總經理兼發言人洪珮芳表示，自106年迄今公司共標得11件，且鎖定存續期間15至50年的地上權及標租案，主要看中土地取得成本低、租期長以及漲價幅度低等穩定優勢，具有高度成本效益，未來將持續深耕並加速拓展據點。

振宇五金指出，旗下門市數每年以10%成長，至年底可望逾86家，因應展店需求擴大招募員工。（編輯：楊凱翔）1130409