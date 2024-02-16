詩肯、寶陞看今年房市回溫 帶動家具修繕需求

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（中央社記者江明晏台北16日電）家居產業今年1月受惠年前汰舊換新潮，詩肯1月營收寫歷史第3高，寶陞1月營收創同期次高。詩肯看好今年房市有利空出盡態勢，將帶動家具市場；主要市場在美國的寶陞也看好房市帶動的居家裝修需求。

台灣連鎖家具龍頭詩肯1月營收新台幣2.81億元，年增13.05%，創歷史第3高；詩肯表示，主因是農曆年前家具汰舊換新需求帶動，但2月因春節年假工作天數大幅減少，估計營收表現會回落。

詩肯表示，台灣1月本業營收1.82億元，年增達18.03%，而轉投資的新加坡NOVA單月營收也有9926萬元，年增4.94%，反映兩地的家具市場，消費力道都維持旺季應有水準。

詩肯表示，去年雖然景氣不佳，房市交易量也衰退，但今年經濟表現預估將比去年更好，房市交易也有望回溫，專家認為今年有利空出盡的態勢，加上去年不少推案量因選舉等因素遞延，今年推案量有望成長，因此房市交易應有機會回升，帶動家具市場需求。

主要市場在美國的地板品牌及室內建材銷售商寶陞1月合併營收1.61億元，年增4.42%，並改寫歷年同期次高水準。

展望2024年，寶陞持續看好美國整體房市需求對於居家裝修消費意願，加上集團採取新據點、產品線擴增、上游供應鏈管理整合的策略，而佛州新據點已加入營運貢獻，效益逐步展現。

百貨業家電通路商集雅社1月營收4.31億元，年增26.7%；受惠年前買氣持續發酵，再搭上過年團圓對於電視等影音設備的娛樂需求提升，高階OLED大尺寸電視躍升為集雅社1月熱銷商品，成為營收成長的關鍵動能。

集雅社也看好，生成式AI重新定義人機互動模式，將為萎靡已久的消費電子市場帶來曙光。（編輯：楊蘭軒）1130216