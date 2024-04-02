詩肯50週年加碼投資台灣 林福勤：經商環境友善

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（中央社記者江明晏台北2日電）詩肯今年迎接創業50週年，新加坡籍的董事長林福勤表示，台灣經商環境友善、法制健全，幾年前在桃園龜山打造企業總部，近期更加碼斥資新台幣6億元在台南打造新倉儲，強化南台灣市占。

台灣連鎖家具龍頭詩肯今天舉行成立50週年晚宴，林福勤致詞時表示，台灣的經商環境友善、法制健全，希望詩肯能夠成為外資典範，拋磚引玉讓更多企業來台投資發展。

看好台灣產業前景，詩肯宣布，斥資6億元在台南打造新倉儲，預期明年就可投入營運，強化在南台灣的物流。

詩肯50週年晚宴上，立法院長韓國瑜、行政院副院長鄭文燦、桃園市長張善政、南投縣長許淑華、總統府資政沈榮津、駐新加坡台北代表處代表童振源、新加坡駐台北辦事處代表葉偉傑等政商界人士出席。

鄭文燦表示，林福勤50年一路走來一步一腳印，1974年在新加坡創業、1993年到台灣發展；現在台灣和南向國家交流密切，詩肯是台灣成功典範，期許詩肯繼續走下去，成為台灣百年企業。

林福勤表示，當初在新加坡創業，於當地家具市場已有一定的市占率，因此台灣也有人來談代理，但經過2年後，覺得成績不如預期，因此在30年前就決定來台發展，除了與代理方合資經營外，也做出體質調整，打響詩肯招牌，讓詩肯在台灣的營收大幅超越新加坡。

林福勤說，30年來，台灣歷經兩岸飛彈危機、金融海嘯等重大事件，但對台灣市場的信心依然堅定，更對台灣優良的經營環境十分有感，幾年前在龜山打造企業總部。

詩肯在台灣已經有詩肯柚木、詩肯居家與詩肯睡眠3品牌，全台門市達91店，在台灣家具市場穩居龍頭寶座。

林福勤也啟動接班布局，兒子林杰人目前擔任董事，主責新加坡市場經營。

為了壯大南台灣市場，詩肯日前也加碼在台投資，於台南買下2659坪土地作為南部倉儲中心之用。

詩肯認為，目前台中以北營收占比58%，但占比28%的台中以南，僅靠台南及高雄的小倉機動調整南部的出貨所需；在台南倉儲建成後，不僅物流費用減少、出貨更即時，營運效益可明顯提升，全台營收比例也會更為平均。

詩肯指出，看好今年台灣景氣可望穩定回溫，消費信心持續復甦，加上房市交易會較去年熱絡，對於家具市場都是利多，對於今年營運仍是樂觀看待，力拚全年營收挑戰新高。

在獲利方面，詩肯坦言，由於去年面臨庫存去化問題，毛利率表現不佳，看好相關利空因素淡化，庫存回到健康水準，今年毛利率有望回復正常狀態。

根據詩肯2023年財報，全年營收新台幣23.56億元，年減4.48%，仍創史上第3高紀錄；但由於毛利率下滑、費用提高，稅後淨利1.03億元，年減52.08%，每股純益2.06元。（編輯：張良知）1130402