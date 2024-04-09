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戴爾：GPU交貨期明顯改善 降到8至12週

2024/4/9 20:47
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（中央社記者吳家豪台北9日電）繪圖處理器（GPU）供貨吃緊，導致人工智慧（AI）伺服器供不應求。台灣戴爾科技集團總經理廖仁祥今天表示，去年GPU交貨期曾多達40週，今年2月以後供貨明顯改善，現在交貨期已經「很漂亮」，降到約8至12週。

廖仁祥今天出席媒體交流會指出，AI伺服器因為單價較高，目前在企業採購預算占比已上看20%，包括製造業、電信業、醫療機構和政府部門的需求都很強，金融業也開始導入生成式AI應用。

廖仁祥觀察，由於企業優先採購AI伺服器，多少會排擠傳統伺服器的預算，但「該做的事情還是要做」，今年企業對傳統伺服器需求仍會回溫。

談到人工智慧個人電腦（AI PC）市況，廖仁祥認為，AI PC市場一定會起來，但今年相關產品的效能，還沒達到微軟要求的算力45 TOPS（每秒1兆次操作）。戴爾持續與客戶溝通，哪些情境會用到AI PC，第一個情境是使用微軟AI助理Copilot，第二個情境是企業打造內部的AI應用。

廖仁祥指出，AI、現代資料中心、多雲、邊緣、現代工作場所、安全、永續性，是戴爾視為數位未來核心驅動力的關鍵技術，善用這些技術對於身處數位時代的企業來說相當重要，尤其戴爾看到台灣在製造業、電子設計、金融服務、政府與學術研究等產業，有非常迫切的需求。（編輯：張良知）1130409

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