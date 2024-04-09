信評估銀行業放款年成長6.5% 穩定獲利有撐

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（中央社記者蘇思云台北9日電）中華信評今天表示，台灣今年經濟成長前景佳，加上企業融資需求回溫，台灣銀行業今年放款年成長有望達6.5%，預期銀行業今年可望維持穩定的獲利能力與信用趨勢。

中華信評今天發布「2024年台灣銀行業信用趨勢」報告，中華信評分析，台灣今年國內生產毛額（GDP）成長前景佳，加上企業融資需求恢復，銀行業今年放款年成長有望達6.5%。海外放款部分，在企業貸款需求增加與美國聯準會（Fed）可能下半年降息等因素下，帶動外幣放款的需求。

中華信評預期，銀行業今年淨利息收益率可能跟去年持平，不過因理財業務回溫、加上消費動能帶動信用卡簽帳金額，推升手續費收入，有望帶來穩定的獲利能力，並得以抵銷換匯交易利得在去年高基期下，2024年可能減少的影響。

中華信評分析，疫情期間的紓困貸款將在今年到期，可能讓銀行業不良資產的認列與潛在授信成本略有增加，但整體而言，國內經濟穩定與海外成長審慎的情況下，銀行業資產品質應可維持穩定。

觀察過去幾季市場房價變化，中華信評分析，銀行業對不動產相關放款應會維持審慎的風險偏好，預期政府相關部會的管控措施，將有助於穩定房價今年走勢。

中華信評表示，銀行業允當至強等級的資本水準，為潛在的全球經濟與市場波動提供充裕的緩衝空間。分散程度較高的個人存款基礎為銀行業者的資金韌性提供支撐力道。（編輯：楊蘭軒）1130409