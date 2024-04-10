豆府收購樂麵屋 王品、乾杯續關中國分店

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（中央社記者江明晏台北10日電）3月雖為餐飲淡季，但受惠台灣內需暢旺，王品3月營收寫同期新高，首季關閉中國7家分店；豆府宣布收購「樂麵屋」品牌，跨足日系餐飲，瓦城首季創歷史新高，乾杯首季加大中國分店汰弱留強力道。

王品集團今天公布3月自結合併營收新台幣17.6億元，續創同期新高，年增10.36%。台灣事業群營收14.1億元，年增17.89%，大陸事業群營收3.5億元，年減12.55%。

累計2024年首季兩岸自結合併營收56.2億元，年增0.53%；台灣事業群首季新開6家分店，目前共336家門店，累計首季營收45.8億元，年增8.94%，再創新高。

王品今年首季在中國市場關閉7家店，其中王品牛排關閉2家、西堤關閉3間，2021年推出的四川火鍋「西川霸牛」和去年第4季推出的「廢成都火鍋」都已悄悄熄燈。

台灣連鎖餐飲集團豆府今天召開董事會，通過以股份交換加上現金購買方式，取得日系拉麵品牌「樂麵屋」（太魯閣國際股份有限公司）100%股權，使其成為豆府餐飲集團旗下品牌成員之一。

樂麵屋在2006年成立首家店，目前在大台北地區共有5家分店，豆府表示，看好透過這次收購，豆府餐飲集團正式跨入日式餐飲；再者，拉麵屬於剛需市場，豆府將以現有商場資源，持續擴大樂麵屋品牌的市占率，並透過規模經濟與採購優勢，提升獲利能力。

此外，豆府公告3月合併營收2.76億元，年成長27.7%；累積首季營收8.6億元，年成長14.8%，創單季營收歷史新高。

受惠營運規模擴大，乾杯3月自結合併營收3.63億元，年增2.87%，創同期新高，首季合併營收11.49億元，年減6.87%，為歷年同期次高。

乾杯集團表示，為提升營運績效，集團持續調整營運資源投注在台灣事業，第一季受惠台灣市場回溫，營運規模擴大，外販事業表現亮眼；中國大陸事業受經濟疲軟影響，集團加大汰弱留強力道、關閉3間分店。

瓦城泰統集團3月營收4.5億元，寫同期新高，年成長20.94%；今年首季營收年成長5.27%，達15.37億元，創單季歷史新高，2024年目標於全台再開20至25家新店，看好第2季業績成長，再創同期營收高峰，帶動全年營收持續攀升。

築間3月合併營收4.63億元，年成長8.91%，首季合併營收14.64億元，年增率4.46%，第一季共開出10間新分店，總店家數推進到178家，受惠新品牌展店規模，3月與首季營收均創同期新高。

展望上半年，築間表示，持續於台灣北、中、南地區打造集團品牌聚落，海外市場以香港銅鑼灣「築間酸菜魚」做為起點，計劃再推進集團兩大品牌進軍香港。（編輯：翟思嘉）1130410