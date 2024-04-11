全家新竹麵包二廠2025年啟用 烘焙衝50億元營收

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（中央社記者何秀玲台北11日電）全家看好消費者需求，將全力衝刺烘焙商機，加碼斥資新台幣22.5億元，於新竹縣湖口鄉增設福比麵包二廠，今天舉辦上梁典禮，預計2025年7月稼動。

全家向中央社記者表示，去年烘焙商品營收達40億元，近年年成長率維持1至2成，二廠明年稼動後，烘焙年營收將挑戰50億元。

全家衝刺烘焙（白金）商機，新竹福比麵包二廠今天舉辦上梁典禮。全家總經理兼福比董事長薛東都期許，福比麵包廠除了製造麵包，也能帶動地方就業繁榮，更響應企業永續趨勢浪潮。

全家2016年投資成立福比麵包廠，為持股達93.5%的子公司。福比一廠位於新竹縣新豐鄉，有土司、麵包、鬆餅、夾心土司等4大產線，為全家專用麵包工廠，從銷售端向上整合至製造端，以新品開發速度見長，一年研發推出超過50個新品。

福比一廠為打造全家明星商品匠土司、極鬆餅、滿餡麵包系列商品的推手，年產量超過4200萬個。近年產線稼動率近滿載，由於消費者需求日增及全家店舖數擴充，2023年投入22.5億元興建福比麵包二廠再增產能。

全家表示，福比麵包二廠預計2025年7月啟用，占地面積近萬坪，樓層包含地下1樓及地上4層樓，產線規劃4條，包含2條土司線、1條麵包線及新增設1條蛋糕產線。

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福比麵包二廠未來將開發多元烘焙商品，稼動可望增加5成產能，整體福比麵包最高日產量達45萬個。此外也建置自動化新粉倉，取代人工搬運及投入麵粉的勞力密集作業，今年7月將於福比一廠先行啟用。

全家指出，福比麵包廠生產線有超過9成以上麵包，皆取得Clean Label少添加潔淨標章，是國內首家全品項使用「時控條碼」的烘焙廠，可從源頭保護消費者不會誤買到過期品。（編輯：張良知）1130411