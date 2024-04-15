寵物用藥潛在商機大 共信-KY、寶齡富錦積極搶進

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（中央社記者何秀玲台北15日電）寵物用藥商機龐大，共信-KY與寶齡富錦均宣示跨足耕耘，共信在犬隻脂肪瘤研發治療持續推進，另也展開寵物腫瘤GWA103系列新藥收案計畫；寶齡富錦則搶進寵物腎臟病市場，同樣進入臨床收案執行階段。

共信今天宣布，研究團隊在犬隻脂肪瘤治療研發獲進展並持續推進。另外，用以治療寵物腫瘤的GWA103系列新藥，目前正在收案中，有機會於今年底前收案完畢，並盡速送件申請藥證。

共信指出，GWA103也與日本動物醫院進行跨國合作，預計在今年4月底，將該款藥物寄至日本進行臨床試驗。

共信也同步和香港獸醫診所達成合作協議，於香港地區收集其在寵物犬、貓更多臨床試驗數據。截至目前為止，已有超過30例患病犬隻進行試驗治療。

共信表示，公司將持續開發寵物市場授權銷售，透過台灣及海外臨床試驗數據及資料，將可吸引重要策略夥伴，進行後續授權或銷售合作。

上市新藥公司寶齡富錦也搶進寵物腎臟病市場，旗下腎病新藥「拿百磷」，開發寵物腎病使用的口服液態劑型，臨床收案執行中，是全世界首個針對腎病貓與狗的的腎病照護臨床試驗。（編輯：潘羿菁）1130415