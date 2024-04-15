亞洲鋼市仍處調整期 中鋼5月盤價開平盤

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（中央社記者賴言曦台北15日電）中鋼今天表示，考量亞洲鋼市仍處調整期，為穩定市場信心，中鋼續採順勢、合宜、穩健一貫訂價原則，5月鋼品盤價以平盤開出，同時擴大多元配套措施，確保客戶出口接單競爭力。

中鋼今天召開5月盤價會議，包含熱軋、冷軋、電鍍鋅、熱浸鋅、電磁鋼捲等產品都平盤開出。

觀察鋼市原料方面，中鋼指出，鐵礦砂價格重回每公噸100美元至110美元區間，煤礦價格維持每公噸220美元至230美元，煤鐵價格持續位處10年平均水準之上；原物料上漲且國內電費調漲，加上通膨推升人事成本、碳費及碳中和相應設備投資，墊高鋼廠營運成本，為鋼價提供支撐。

需求部分，中鋼指出，中國兩會定調今年經濟成長率目標為5%，擴大推動振興房市、投入基建、刺激消費與放寬外資投資製造業等利多政策；台灣景氣穩步復甦，廠房與商辦等營建用鋼需求穩健釋出，機械、自行車、手工具與扣件行業等重回上升軌道；另外，世界鋼鐵協會（Worldsteel）預估2024年全球鋼鐵需求成長1.7%，較2023年增加約3010萬噸。

鋼鐵供給方面，中國鋼鐵工業協會近日提出控管粗鋼產量倡議，中國發展和改革委員會、國家統計局等單位跨部門聯合展開粗鋼產量調控工作，以抑制鋼鐵供給，促進鋼市健康發展。

行情方面，中鋼指出，美國鋼廠Cleveland-Cliffs於3月連續2波宣布調漲熱軋價格，累積調幅約每噸110美元，帶動美國熱軋行情自低點彈升；寶鋼在中國兩會召開期間，4月開出平盤，以呼應中央穩經濟政策，但後來面臨產能過剩、次級鋼廠低價搶單壓力，5月盤每噸跌人民幣100元至150元。

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中鋼表示，美國消費為經濟先行指標，拉動鋼價回升，中國製造業雖為經濟同期指標，但觀察鋼價低檔形成，第2季全球鋼市有望築底走升。

針對中國低價鋼品擾市行為，中鋼指出，2023年中國對台灣出口熱冷軋鋼品的數量，合計達63萬噸，年增60%，使國內鋼市遭受嚴重衝擊，中鋼正積極蒐集資料與事證，將適時採取必要貿易救濟措施，維護國內用鋼產業健全發展。（編輯：張均懋、張良知）1130415