大樹持續展店 明年500家目標不變

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（中央社記者何秀玲台北15日電）藥局龍頭大樹董事長鄭明龍今天表示，目前店數約343家，今年預計挑戰420家，希望能在雙北多開店鋪，但台灣藥局密度驚人「將是肉搏戰」，明年500家目標不變。

去年傳出大樹將撤出家樂福，鄭明龍今天出席媒體交流會說，評估效益後，去年底租約到期，藥師即撤出不再合作，現在僅為販售保健品的專櫃；目前量販店以大潤發為主，愛買1家。

他說，今年大樹將繼續展店，會有一半是小型社區店，希望未來能多在雙北開店；若店舖能增加20%，營業面積也有望增加，並帶動營收向上，獲利也有望維持成長；但人員薪資、租金增加以及商品售價，都將影響獲利率。

被問到是否採取併購，鄭明龍表示，大樹9成以上店舖是自己找房東，僅有4%為併購，約10幾家店；近期也併購苗栗「芳鄰藥局」3家，通常併購都是被動，目的是希望能進入某個城市或商圈。

針對量販店布局調整，鄭明龍說，去年在家樂福有11家店，大潤發原本就有約10家、愛買1家；會退出家樂福是因評估藥師不好找，人力不足，希望降低賣場營業型態，去年底租約到期不再續約，不過在家樂福仍販售保健品。

他指出，大樹在大潤發的面積大於家樂福，也因大潤發對醫藥健康的關注而持續進駐；不過，在大潤發展店腳步也不快，原因是需評估店鋪周邊的大樹藥局多寡。

此外，大樹去年底與日本最大嬰兒用品通路「阿卡將」簽合約，拿下台灣區獨家經營權，跨足嬰童用品；今年底將推出店中店，店鋪會陳列0至3歲嬰童內著和腦部啟發類玩具等。

中國大陸市場方面，鄭明龍表示，2023年大樹與日本SUGI Holdings株式會社合資成立新公司，再與中國大陸前5大藥局「漱玉平民」攜手簽署戰略合作，進軍中國大陸藥局市場，共同開創藥店多元業態經營模式；他表示，初步以10家為目標，今年有望開出5家。

至於衛福部取消掛號費上限，他認為，不會影響消費者去診所或藥局習慣。（編輯：張良知）1130415