打造世界級CDMO生技公司 楊育民出任TBMC董事長

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（中央社記者何秀玲台北17日電）由經濟部規劃籌組的台灣生物醫藥製造股份有限公司（簡稱TBMC）今天宣布，由美國國家韌力公司副董事長楊育民出任董事長，將打造TBMC成為世界級CDMO（醫藥品委託製造）生技公司。

TBMC表示，楊育民是生物製造領域的世界級權威，在生物製藥技術開發、製造、運營、管理和策略等領域擁有超過40餘年經驗，可大幅加速TBMC躋身於世界一流CDMO發展。

TBMC強調，楊育民活躍於全球製藥界，自交通大學電子工程學系畢業後，赴美取得俄亥俄州立大學電機博士，早年曾在奇異電機工作，由於控制工程領域表現優異，被默克集團延攬，跨足製藥產業，歷任默克亞太地區副總裁、營運供應鏈副總裁、基因科技執行副總裁、羅氏全球技術營運總裁和巨諾公司執行副總裁，是至今亞洲人在國際大藥廠位階最高的經理人之一。

楊育民多年來擔任行政院生技產業策略諮議委員會委員，協助政府制定政策並推動產業發展策略，是推動台灣生醫產業接軌國際的重要推手；目前除了擔任美國國家韌力公司副董事長之外，也擔任育世博生物科技公司董事長，同時也是數家公司董事或科技顧問，及行政院生技產業策略諮議委員會特聘專家。

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行政院於2022年通過「台灣創新生物製造研發服務能量行動方案」成立TBMC，並與美國韌力公司（National Resilience）進行策略合作，引進國際能量，加速國內CDMO產業與全球對接。

TBMC製程開發實驗室設立於南港的台北生技園區，GMP工廠則將進駐竹北生醫園區，未來在楊育民領軍下，TBMC將製造包括mRNA疫苗、細胞療法、基因療法、蛋白質藥物等多種產品，開發國際市場，展現台灣生物製造領域的實力。（編輯：林淑媛）1130417