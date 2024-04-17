財經科技內閣出列 業界盼加速台灣IT人才國際化

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（中央社記者江明晏台北17日電）針對財經科技內閣人選出列，中華民國資訊經理人協會（IMA）理事長蔡祈岩今天表示，IT是台灣產業命脈，期許政府解決IT人才稀缺的問題，可透過引進更多國際人才，並協助發出職前培訓的簽證，讓有潛力的國外人才透過培訓後也能在台發揮即戰力。

台灣唯一針對IT雇主品牌的獎項「IT Matters Awards」，去年首屆吸引近200家企業與個人報名參加，並由聯發科、趨勢科技、中國信託、台灣連線 （LINE Taiwan） 等50名企業和個人獲獎。蔡祈岩今天對媒體表示，主要是希望透過指標企業帶動，彰顯產業對台灣IT人才環境的重視，促使台灣成為IT人才的理想工作環境。

蔡祈岩受訪時表示，台灣IT人才稀缺，近期有觀察到IT人才薪酬有在拉高，且企業考慮IT人才長期職涯的發展，算是往好的方向發展。

財經、科技內閣人選16日出爐，經濟部長由郭智輝接任、數發部長由黃彥男接任、國發會主委由劉鏡清接任、國科會主委由吳誠文接任、金管會主委由彭金隆接任；各界期許新內閣能帶領台灣產業更進步。

蔡祈岩表示，台灣IT人才估計有10萬名缺口，各行各業的IT人才都很缺，現在最熱門的領域是AI人工智慧和資安，基礎職缺就是軟體工程師，也來自全球IT人才供需失衡，因企業端的有爆發性的需求，但教育界的人才培育不及，而這個問題在台灣更嚴重。

他認為，解決台灣IT人才缺口，可透過引進更多國際人才，台灣不用怕會因此衝擊本土IT人才，反而能從IT產業開始，帶動台灣接軌國際化，IT人才充沛不只是幫助IT產業，也能幫助各行各業IT化。

在國際人才引進方面，蔡祈岩表示，全球都缺IT人才，台灣應該要瞄準東南亞潛力高但非資訊產業的人力，再花半年時間加以培訓，會是個適合的策略，等於是找到培育IT人才的藍海市場，這部分已經透過Appworks在執行，但由於台灣對外國人發出的簽證只限於工作與留學，職前培訓這一塊沒有簽證可以發，希望新上任的內閣能幫助解決這個問題，加速IT人才國際化，也幫助解決IT人才供需失衡的問題。

他也表示，IMA協會今年再獲數位發展部數位產業署的指導，正式啟動第2屆「IT Matters Awards」徵件活動。此次主軸將擴大以「社會影響力」為核心，新增社會影響力產品專案獎，主要基於全球供應鏈重組的背景下，聚焦於能夠在半導體、人工智慧、安控、軍工及通訊等關鍵產業發揮重大影響力、促進國家經濟及產業強盛的創新應用。（編輯：楊凱翔）1130417