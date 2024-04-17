劉揚偉談準經長郭智輝 盼電力供應和經濟政策更全面

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北17日電）鴻海董事長劉揚偉今天表示，期盼準經濟部長郭智輝對於電力供應看法可以更全面，「不是只看少數幾個產業」，也期盼郭智輝能讓台灣經濟更平衡，「不是集中在某個或是少數產業」。

鴻海17日起參加台北國際車用電子展（Autotronics Taipei），劉揚偉下午和電電公會理事長李詩欽參觀鴻海展區，之後接受媒體採訪。

記者提問對於準經濟部長郭智輝的期許，劉揚偉表示，期盼準經濟部長對於電力供應的看法，可以更全面，「不是只看少數幾個產業」，能通盤考量到台灣各個產業面以及民生用電。

劉揚偉說，台灣電力供應要有長期規劃，電力供應不是短期就能到位，需要提前布局，期盼台灣電力供應可以提前且全面性布局。

在其他經濟政策，劉揚偉表示，期盼準經濟部長能讓台灣經濟更平衡，「不是集中在某個或是少數產業」，可思考利用少數產業的優勢與影響力，把其他產業帶起來。

談到近期鴻海股價勁揚，劉揚偉用台語笑說「毋知影」，不過他說，近日股票由於地緣政治風險和衝突的問題，變化很難預測，鴻海集團經過近年3+3策略的布局，基本面會越來越好，希望股市可以反映鴻海應該有的價值。

對中東地緣政治緊張的看法，劉揚偉說，這可能會是蠻大的影響，以色列與伊朗衝突的進展，各界要密切關注，對大家來說「可能不是這麼遙遠」，可能會影響到，希望戰爭不會擴大，若進一步擴大，大家可能要做好準備。

有關鴻海轉投資的日本夏普（Sharp）旗下面板事業堺工廠（SDP）虧損，劉揚偉表示，儘管鴻海身為夏普大股東，這還是要讓夏普經營團隊親自說明政策執行，大約5月中旬，夏普將透過董事會說明。

談到人工智慧（AI）布局，劉揚偉透露，鴻海與輝達（NVIDIA）合作的AI智慧工廠，上半年進展可明朗。（編輯：楊蘭軒）1130417