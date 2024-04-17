劉揚偉：鴻海六事業群總經理輪值執行長 各輪6個月

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（中央社記者鍾榮峰台北17日電）鴻海董事長劉揚偉今天表示，4月開始已實施執行長輪值制，傾向以六大事業群的總經理輪值，輪值期間大約6個月，以培養高階接班人才，也讓董事長和總經理的任務明確分工，符合公司治理原則。

台北國際汽機車零配件展（Taipei AMPA）、台北國際車用電子展（Autotronics Taipei）、台灣國際智慧移動展（2035 E-Mobility Taiwan）聯合展覽，今天起至20日在台北南港展覽1館登場，鴻海此次盛大參與車用電子展，展示電動車Model B和電動物流車Model N，以及電驅系統、電池、充電樁、電控平台等。

劉揚偉下午與電電公會理事長李詩欽一同參觀鴻海展區，之後接受媒體短暫採訪。

展望電動車市況，劉揚偉表示，電動車市場進入門檻變低，參與者眾，競爭激烈，情況早在集團預料中，而發生時間比預期早，這有利鴻海的委託設計製造服務（CDMS, Contract Design Manufacturing Services）商業模式。

劉揚偉重申，鴻海集團在電動車市場的目標仍未改變，也就是到2025年，鴻海要在全球電動車市占率達到5%。

記者提問執行長輪值制度，劉揚偉表示，企業永續經營，要有接班計畫，執行長輪值安排有好處，讓事業群主管先行準備，在輪值執行長期間，掌握之間任務的不同，視野也更多更廣，並熟悉其他事業群的業務。

劉揚偉透露，執行長輪值制先在鴻海集團母公司鴻海精密實施，從4月開始進行，傾向以六大事業群的總經理輪值執行長，輪值期間大約6個月。

劉揚偉表示，鴻海集團旗下在香港掛牌的富智康和鴻騰精密，以及在中國上海A股掛牌的工業富聯，不會參與鴻海執行長輪值制。

劉揚偉說明，執行長輪值制的用意，包括培養高階接班人才，也讓董事長和總經理的任務明確分工，符合公司治理的原則。

根據鴻海官網，鴻海精密A事業群負責智慧型手機，B事業群專責穿戴式裝置、平板電腦、筆記型電腦、智慧音箱等業務，C事業群主攻精密模具、機構件與材料等，D事業群負責個人電腦、印表機、顯示器、智能辦公和家居等，E事業群布局液晶電視、遊戲機、智慧機器人、電控模組、AIOT模組等，S事業群主導半導體設備、面板驅動IC、功率放大器等業務。（編輯：張均懋）1130417