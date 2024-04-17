期許財經內閣 三三會林伯豐：穩定供電保今年GDP3.5%

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（中央社記者劉千綾台北17日電）財經內閣名單出爐，三三會理事長林伯豐今天表示，崇越集團董事長郭智輝將出任經濟部長，產業出身是一大亮點，他期許新團隊上任後能夠穩定供電，不要再調漲電價，也能讓今年台灣GDP成長達3.5%以上。

林伯豐今天出席三三會例會受訪表示，在野黨呼籲核電廠延役，過去的政策若現在判定是錯誤就應該修正，日本經歷311大地震後核災衝擊，核能占比降低，但現在規劃2025年核能占比要恢復至30%。對於台灣核能規劃，政府應展現負責任態度，觀察國際趨勢，比爾蓋茲（Bill Gates）也規劃興建小型核電廠，顯見這是世界潮流。

林伯豐說，站在產業界立場，除期許新政府穩定供電，優化投資環境也很重要，國際貨幣基金（IMF）預測2024年與2025年全球實質國內生產毛額（GDP）成長率為3.2%，希望新團隊上任後，能讓今年國內GDP成長達3.5%以上。

在兩岸議題方面，林伯豐表示，台灣治權獨立，應以國際利益為前提，企業期待政府親美之外，也能夠友中，在文化、經濟領域互相合作，未來可從總統當選人賴清德520演說了解新團隊對兩岸以及國際政策的定位。

林伯豐進一步指出，新政府應同時重視兩岸與國際關係，最重要的是改善兩岸關係，期盼新政府能主動開啟兩岸溝通管道，鬆綁兩岸經濟、觀光、文化交流的限制，積極維持「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）。

此外，媒體關切新內閣的財經首長政治歷練較少，如何面對立法院三黨不過半挑戰，林伯豐則認為，新內閣多來自產業、學術界的精英，應有能力領導團隊，且政策的決定和執行並非個人，而是團隊因素。

林伯豐強調，優秀的政務官搭配優秀的事務官，看好國家未來發展和經濟表現，新任經濟部長郭智輝出自產業界也是一大亮點，未來施政值得期待。（編輯：林淑媛）1130417