中鋼股東會紀念品護食安 送抗菌不鏽鋼砧板組

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（中央社記者賴言曦台北18日電）中鋼已確定股東會要送出的紀念品，今年趕上戶外露營及野餐的趨勢，要送給股東「砧（ㄓㄣ）心有您」抗菌多功能不鏽鋼砧板組，只要持股1000股以上的股東，可憑委託書兌領1份。

中鋼表示，「砧心有您」為不鏽鋼及PP塑料雙砧板組合，不鏽鋼砧板材質採用特製304抗菌不銹鋼，清洗方便、好保養，塑料砧板以食品級PP塑料製成，耐溫-10°C到+110°C，於各種冷凍及高溫食材皆可安心使用。

中鋼指出，砧板表面的六邊形格紋可固定食材，在刀切過程中不易滑動，並採用傾斜式設計，底部可承接料理食材時產生的過多水分，方便實用。

反轉後，背面的立體曲折溝槽，可做為餐具或茶杯瀝水台使用，兼具料理生鮮、蔬果、瀝水3種功能於一體，且採用旋轉45度的三角形卡扣巧思，可使不鏽鋼砧板與PP塑料砧板雙體合而為一，收納更方便。

中鋼表示，為減少一次性包裝耗材，「砧心有您」以可重複使用的PVC收納袋作為外部包裝，兼具防塵衛生及外出攜帶的便利性，也展現中鋼重視永續環保的企業精神，將ESG（環境保護、社會責任、公司治理）落實於日常之中。

中鋼指出， 今年股東常會委託書受託代理期間為5月23日至5月30日止（例假日除外），持股1000股以上股東可憑委託書兌領股東會紀念品1份，持股未滿1000股股東仍可委託，但不發放紀念品。

受託地點為台北市中山區玉門街1號（圓山花博流行館，北捷紅線R14圓山站1號出口，近中山北路三段與民族西路口）；高雄市前金區中山一路11號地下一層（高雄捷運紅線R9中央公園站）。

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另外，為提升兌領便利性，持股1000股以上的股東，如不委託出席只兌領紀念品，可於上述期間至通路業者全通、長龍、聯洲公司在全台的各據點兌領股東會紀念品，領取地點詳載於開會通知書。

中鋼表示，持股未滿1000股的股東且未重覆委託者，可利用台灣集中保管結算所的「股東e票通」電子投票平台或各券商的手機APP，於5月20日至6月16日完成電子投票作業，並於6月26日至6月28日上班時間，攜帶出席通知書、身分證明文件、「股東會電子投票平台－股東e票通」網頁「議案表決情形」頁面全頁（擇一皆可），至開會通知書載明的指定地點領取紀念品，或6月19日股東會當天親自出席股東會領取紀念品。（編輯：郭無患、張均懋）1130418