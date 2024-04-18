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旅客數、住房率雙降 免稅業者三招拚離島觀光經濟

2024/4/18 22:27（4/18 22:41 更新）
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搶攻澎湖花火節商機，昇恆昌旗下澎澄飯店今年即日起至年底打造全台唯一的專屬主題親子房。中央社記者何秀玲攝 113年4月18日
搶攻澎湖花火節商機，昇恆昌旗下澎澄飯店今年即日起至年底打造全台唯一的專屬主題親子房。中央社記者何秀玲攝 113年4月18日
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（中央社記者何秀玲澎湖18日電）疫後台灣興起出國潮，加上未開放陸客來台，昇恆昌坐擁澎湖免稅店，卻面臨旅客數及住房率下降困境；旗下免稅店為突圍，攜手國際精品、知名IP及強化美食街，把握2024澎湖花火節龐大商機，要刺激離島觀光經濟。

昇恆昌為國內機場免稅店龍頭，旗下的澎坊免稅商店「Pier3三號港」，為離島免稅商店規模最大，並結合昇恆昌旗下的澎澄飯店，搶攻遊客購物、住宿商機。據澎湖縣政府統計，澎湖觀光去年迎來逾127萬人次旅客，澎湖花火節更是澎湖旅遊的高峰期。

昇恆昌董事長江松樺接受中央社記者訪問，談到離島觀光，他指出，今年台灣旅遊尚未完全復甦，因台灣出境的人多，但入境的國外旅客人數尚未完全復甦，尤其是離島。

他進一步表示，「現在來台旅客較多為東南亞和日韓」，但東南亞消費力不高，因此台灣旅遊何時復甦仍待觀察。

澎湖花火節今天晚上進行首場試放場，澎澄飯店董事長蔡萬生指出，疫情期間，大家不能出國，也讓澎湖觀光受惠，國旅蓬勃發展。

可是今年受到國人出國潮影響，第1季明顯感受到旅客人數和住房率，和去年同期相比都有雙位數下滑，「旅宿業者都哀鴻遍野」。

以目前來說，國外觀光客僅占1%，多以香港客人為主；以前透過大三通、小三通，陸客高峰時曾占20%，如今已不復榮景。

旅宿業希望，今年能再結合花火節出招搶旅遊及免稅市場商機，帶動三號港今年第2季營運動能。

免稅商店第一招是攜手國際精品。三號港協理楊智超指出，離島觀光經濟除了既有旅宿、遊程，免稅購物也是不可或缺的一環。為提升國內旅遊能見度，昇恆昌看準國際知名精品COACH市場銷售實力及品牌，跨界打造COACH咖啡車，盼透過國際精品的高知名度行銷免稅店。

第二招是住房首次結合知名IP。今年澎澄飯店首度與韓國冒險遊戲IP薑餅人合作，即日起至年底打造全台唯一的專屬主題親子房，希望吸引家庭客群。

第三招是強化免稅店美食街，吸引國旅和在地客。楊智超說，2020年美食街改裝開幕，推出異國料理，除了台灣旅客，也有不少澎湖在地客人。（編輯：張良知）1130418

昇恆昌免稅店期望搶攻2024澎湖花火節商機，18日澎湖也推出首場花火節試放場。中央社記者何秀玲攝 113年4月18日
昇恆昌免稅店期望搶攻2024澎湖花火節商機，18日澎湖也推出首場花火節試放場。中央社記者何秀玲攝 113年4月18日
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