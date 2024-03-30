新地標澎湖七美遊客中心啟用 提升觀光遊憩品質

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（中央社澎湖縣30日電）觀光署澎湖國家風景區管理處為提升觀光遊憩品質，新建七美遊客中心，今天趕在觀光季來臨前啟用，提供遊客舒適的服務空間，將成為七美旅遊意象新地標。

耗資近7900萬元興建的澎湖七美遊客中心，今天由觀光署長周永暉、澎湖縣副縣長林皆興、七美鄉長呂啟俊、澎湖縣議員張仁和、雲嘉南管理處長許宗民及澎管處長洪志光等人共同剪綵擲吉後啟用，近百名鄉親熱情參與。

周永暉表示，澎湖「七美嶼」最南方的島嶼，島上海天美景，得天獨厚，七美人塚、望夫石、小台灣、大獅龍埕、雙心石滬景點完成改善，𩵺鯉灣珊瑚海休憩區去年榮獲「國家卓越建設獎」之最佳環境文化類金質獎肯定，及蘊蓄深厚的人文風華，彷彿人間仙境，觀光旺季時，每天登島至少3000人，全年遊客逾30萬人次，是澎湖南海的旅遊重鎮之一。

澎管處強化在地觀光獨特性，積極推動離島永續優質觀光發展，以及創造最大觀光附加價值等，全力爭取以七美特殊的島嶼意象來興建七美遊客中心，於3月完工，在觀光季開鑼前落成啟用。

澎管處表示，七美遊客中心座落在七美南滬港邊腹地，民國110年底動工，113年3月完工驗收，為地上3層，占地316坪，包括有旅遊諮詢服務區、遊客候船與休憩觀海區、賣店、用餐區、導覽區及辦公區等，提供遊客明亮、寬敞、舒適、便利、優質的服務空間，將成為七美旅遊意象的新地標。（編輯：謝雅竹）1130330

斥資打造的澎湖七美遊客中心30日在各界見證下正式啟用，近百名鄉親到場熱情參與。（澎湖國家風景區管理處提供）中央社 113年3月30日