更多編輯台推薦新聞：
服務業缺工拉近薪資 兩性同酬日較112年進步4天
生活

服務業缺工拉近薪資 兩性同酬日較112年進步4天

嘉義車站第一代轉車台迄今116年 指定古蹟現地保留
文化

嘉義車站第一代轉車台迄今116年 指定古蹟現地保留

中央社團協續約 有薪家庭照顧假、產假各增1天
生活

中央社團協續約 有薪家庭照顧假、產假各增1天

埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水
科技

埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
巨人交流賽明後天大巨蛋登場 6路線免費接駁、搭捷運補貼20元
首頁 / 地方

澎湖稅務智能服務機啟用 手機認證更便捷

2024/3/1 16:36（3/1 17:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
澎湖稅務局「數位化智能服務機（AIM）」，1日由副縣長林皆興（圖）等人共同啟動，現場並實地操作申請房屋稅證明，象徵稅務邁向e化的時代。中央社 113年3月1日
澎湖稅務局「數位化智能服務機（AIM）」，1日由副縣長林皆興（圖）等人共同啟動，現場並實地操作申請房屋稅證明，象徵稅務邁向e化的時代。中央社 113年3月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣1日電）澎湖縣政府稅務局稅務數位化智能服務機，今天起提供全天24小時的服務，達到民眾更方便、捷務目標。

澎湖稅務局「數位化智能服務機（AIM）」，今天由副縣長林皆興與稅務局長林宏城等人共同啟動，現場並首申請房屋稅證明，象徵稅務邁向e化的時代。

林皆興表示，澎湖稅務局新設智能服務機，是全台率先啟用最先進的，除了使用自然人憑證、身分證或健保卡外，連隨身攜帶的手機，也率全國之先，導入（MID）認證機制後也可操作使用，數分鐘即可取得查詢資料或完成稅務申辦，非常方便。

林宏城表示，智能服務機今天啟用後，全天24小時可隨時提供當期各項稅目繳款書、房屋稅籍證明、繳納證明及課稅明細表、澎湖房屋稅使用情形變更、地價稅自用住宅用地及使用牌照稅身心障礙減免等28項查詢資料發證與稅務申辦服務，因此原提供之「中午不打烊服務」，也將由機器取代人力。

澎湖稅務局近期並將下鄉至各社區宣導推廣，民眾只要在辦公時間，透過智能服務機自助完成發證或申辦服務，可獲得精美小禮品1份，每人限領2份，數量有限贈完為止，歡迎民眾參與體驗，如有操作疑問可利用0800-692-000免費服務電話，上班時間將由專人提供服務及解答。（編輯：黃世雅）1130301

澎湖縣政府稅務局稅務數位化智能服務機，1日起提供全天24小時的服務，除了使用自然人憑證、身分證或健保卡外，隨身攜帶的手機也率全國之先，導入（MID）認證機制後也可操作使用。中央社 113年3月1日
澎湖縣政府稅務局稅務數位化智能服務機，1日起提供全天24小時的服務，除了使用自然人憑證、身分證或健保卡外，隨身攜帶的手機也率全國之先，導入（MID）認證機制後也可操作使用。中央社 113年3月1日
#林皆興
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.54