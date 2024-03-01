澎湖稅務智能服務機啟用 手機認證更便捷

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（中央社澎湖縣1日電）澎湖縣政府稅務局稅務數位化智能服務機，今天起提供全天24小時的服務，達到民眾更方便、捷務目標。

澎湖稅務局「數位化智能服務機（AIM）」，今天由副縣長林皆興與稅務局長林宏城等人共同啟動，現場並首申請房屋稅證明，象徵稅務邁向e化的時代。

林皆興表示，澎湖稅務局新設智能服務機，是全台率先啟用最先進的，除了使用自然人憑證、身分證或健保卡外，連隨身攜帶的手機，也率全國之先，導入（MID）認證機制後也可操作使用，數分鐘即可取得查詢資料或完成稅務申辦，非常方便。

林宏城表示，智能服務機今天啟用後，全天24小時可隨時提供當期各項稅目繳款書、房屋稅籍證明、繳納證明及課稅明細表、澎湖房屋稅使用情形變更、地價稅自用住宅用地及使用牌照稅身心障礙減免等28項查詢資料發證與稅務申辦服務，因此原提供之「中午不打烊服務」，也將由機器取代人力。

澎湖稅務局近期並將下鄉至各社區宣導推廣，民眾只要在辦公時間，透過智能服務機自助完成發證或申辦服務，可獲得精美小禮品1份，每人限領2份，數量有限贈完為止，歡迎民眾參與體驗，如有操作疑問可利用0800-692-000免費服務電話，上班時間將由專人提供服務及解答。（編輯：黃世雅）1130301