統一羅智先：無人店趨勢不可逆 一年至少開一家

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（中央社記者何秀玲台南20日電）統一集團董事長羅智先今天表示，台南永康開出統一旗下最大複合商場「Par K* Avenue」，投資是一般商場4至5倍，未來只要有機會，會繼續開大店。另外，談到無人店想法，他說，一年至少一家無人店計畫不變，未來期望進駐學校或科技公司。

今天羅智先與統一集團美麗事業董事長高秀玲今天連袂出席集團占地近1500坪的新世代複合商場「Par K* Avenue」的開幕式，除了有康是美、星巴克及全台最大7-ELEVEN，也首度結合統一精工的汽車美容門市，大動作搶攻大型店舖。

羅智先說，這塊地是統一創辦人高清愿當年購置，店名中的「K」也是為了紀念他，該店因占地大，投資是一般商場的4至5倍，「才不會被房東趕走，也才敢去投資。」

由於統一2020年起一年開一家上百坪店鋪，展現明確開大店策略。對此羅智先表示，要有像「Par K* Avenue」超過千坪的土地不太容易，但仍希望未來能儘量開大店滿足需求，且不能離消費者太遠，只能說可遇不可求。

談到7-11一年開出一家無人店，根據中央社記者日前獨家報導，位於高雄前鎮區的星海灣門市，已於本月閉店，也讓外界好奇無人店效益如何。

羅智先認為，缺工已是既成事實，因此7-11每年一家無人商店至今無中斷，也是試探在既有的商品服務之外，是否還有其他服務如自助結帳，可讓消費者自己處理，未來一年一家無人店計畫不變，每次新開都會比前一家更進步。「無人店是不可逆的趨勢，將來有愈來愈多無人服務的情境。」

而統一超總經理黃瑞典特別澄清，高雄星海灣門市為租約到期，將移店至高雄科大。羅智先說，公司內部還在研究，到底哪些消費族群喜歡無人店，哪些喜歡跟店員互動，本次會移到高雄科大，「因為大學生很喜歡無人店」，學校也希望能學習無人AI技術。另外像許多科技公司不希望有外人，也將考慮進駐。

此外，高秀玲透露，今天「Par K* Avenue」的3家店，同仁都將自願不關店，營業至今天凌晨12點，希望能看一下當天開幕營運的結果。（編輯：翟思嘉）1130420

統一董事長羅智先（右）20日表示，有地就開大店、無人趨勢不可逆轉，統一集團美麗事業董事長高秀玲（中）與統一超總經理黃瑞典（左）皆出席。中央社記者何秀玲攝 113年4月20日