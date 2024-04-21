419黑色星期五後 法人看台股：靜待外資賣壓結束

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（中央社記者曾仁凱台北21日電）台股19日上演黑色星期五，盤中一度暴跌千點，終場大跌774.08點，寫下歷史最大單日跌點紀錄。展望後勢，由於NVIDIA（輝達）、Supermicro（美超微）等AI指標股上週五在美股又重挫，法人認為台股要止跌，得先靜待外資賣壓結束。

上週台股加權股價指數重挫1209點，跌幅5.83%，收盤指數19527.12點，距離季線19235.27點只差一步之遙。

國泰證期顧問部經理蔡明翰分析，台股與美股的價差問題還沒解決，以在美股掛牌的台積電ADR為例，上週四就跌破季線，且週五股價再下跌4.57美元或3.46%，收在127.7美元；對照台積電上週五在台股重挫新台幣54元或6.72%，收在750元，距離季線720元仍有一段距離。如果美股沒辦法迅速站回季線之上，台股整理期恐拉長。

永豐投顧分析，台積電4月18日法說會，公布第1季每股獲利達8.7元，創史上同期新高，且公司本身全年營收展望未變，維持成長21-26%。惟台積電下修全球半導體產業展望，引發市場疑慮，造成股價重挫。永豐投顧認為，其實台股本來就漲高，且架構不良，1700多家上市櫃公司中，有將近600家公司股價處於年線之下，如今遇國際系統風險拉回，屬多頭修正，非多空方向的扭轉。

永豐投顧認為台積電業績紮實，跌的有些冤枉，但股市漲多，突發戰事為黑天鵝，引發多殺多賣壓，預期外資短期有賣超避險需求，觀察台股後勢，需靜待外資賣壓結束。

上週五美國AI指標股也出現獲利回吐賣壓，美超微股價重挫214.83美元或23.14%，收在713.65美元；輝達重跌84.71美元或10%，收在762美元，恐將牽動本週台灣AI供應鏈族群的股價表現。（編輯：林淑媛）1130421