彭金隆5/20接金管會 外商壽險提3點政策建言

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北23日電）新任金管會主委彭金隆將於5月20日上任，安聯人壽總經理林順才今天表示，這位置很辛苦，展望未來政策，希望保險業2026年接軌新制後，金管會可考慮明定不必逐案申請核准的配息條件、淨值比退場；另希望可討論放寬投資型保單全委帳戶可運用的金融工具等。

壽險公會統計，加計認列在負債項下收入，整體壽險業揮別「3衰」陰霾，今年首季新契約保費收入達新台幣1788.44億元，年增8.9%，續年度保費收入達3804.08億元，年增0.8%，合計總保費收入達5592.52億元，年增3.3%。

林順才今天在安聯人壽「2024金彩未來營」記者會前接受媒體採訪，他表示，除了保經代通路業績穩定成長，銀保通路今年亦有回溫，安聯人壽首季投資型保單新契約保費收入居業界第1，年增13.1%。

對於市場預期美國降息時間可能延後，林順才坦言，因投資型保單與資本市場連動性高，若美國利率沒有降得如預期快，對買氣自然會有些影響，但安聯人壽商品策略主打給客戶多元選擇性，看好整體壽險業今年新契約保費仍可在投資型保單回溫下，出現雙位數成長動能。

對於政大商學院副院長彭金隆5月20日將入閣接金管會主委，林順才表示，「期待，但這位置蠻辛苦」；談到未來政策面對外商壽險的協助，他說，安聯人壽先前曾透過歐洲商會提出2項建言，一是關於配息規定調整，二是希望放寬投資型保單全委帳戶可運用的金融工具。

林順才說，依現行規定，保險公司若要配息，須向監理機關申請核准，金管會考量保險業2026年將接軌ICS，會希望壽險業多留一點資金以強壯資本結構，讓接軌更順利。

不過，他提到，待2026年正式接軌ICS後，各家壽險公司情況相對明朗化，屆時或可考慮明定保險業配息必須符合的逐項財務指標條件，例如配息前後ICS必須逾150%等，若達標的業者，可不必向金管會申請核准，由業者自行決定。

林順才說，外商壽險面臨的挑戰與本地壽險不同，安聯人壽母集團在德國為上市公司，上市公司股東還是會有些期待，現在處於接軌關鍵期，並非調整規範好時機，不過接軌後，希望若有機會，可討論規範調整空間。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

除了透過歐洲商會表達的2項建言外，林順才也提到，目前金管會以RBC及淨值比作為衡量保險公司清償能力的監理指標，待2026年後，或可思考淨值比是否可順勢退場。不過他也認為，在2026年前，淨值比應持續作為監理指標，並非貿然調整的好時機。

為建立大專院校學生對金融理財與保險規劃觀念，安聯人壽今天宣布將舉辦第2屆大專院校理財營，今年除了擴大於北、中、南三地舉辦，安聯人壽也攜手台北市立大學，首度開辦體育專長大專生專場。（編輯：楊凱翔）1130423