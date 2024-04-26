開發金擬配息0.5元 王銘陽接任董事長

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（中央社記者羅元駿台北26日電）開發金今天召開董事會通過多項高階人事案，金控董事長由前開發金總經理王銘陽接任，並兼任凱基人壽董事長；金控總經理由開發金副董事長楊文鈞接任，凱基人壽總經理由前中國人壽（後改名凱基人壽）董事長郭瑜玲擔任。董事會另決議每股擬發配0.5元現金股利。

開發金發布新聞稿指出，王銘陽與郭瑜玲在保險業資歷深厚，隨著保險業即將接軌IFRS17和ICS（新一代清償能力指標），凱基人壽同時延攬容覺生、林紹華擔任執行副總經理。

開發金表示，容覺生過去曾協助凱基人壽推動業務通路及數位轉型，在保險產業具有豐富經驗；林紹華曾任開發金與凱基銀財務長，熟稔財務管理事務，集團歷練完整，未來將在業務通路組織動能及財務管理等領域，協助人壽順利接軌。

開發金指出，金控總經理暨凱基銀董事長楊文鈞，擁有豐沛的金融管理、投資及併購經驗，過去在金控任職期間，將開發工銀轉型為區域型資產管理業者，更透過併購拓展開發金在商業銀行及證券業務版圖。

開發金表示，金控前總經理龐德明任內，大力推動公司轉型，引進國外先進制度提升員工認同度及客戶淨推薦排名（NPS），未來繼續擔任金控董事一職。

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開發金期許，在王銘陽及楊文鈞帶領下，充分運用集團資源、發揮業務綜效，促使銀行資產及通路的增長、建構人壽業務及投資獲利成長動能、強化證券財富管理及海外業務的發展、深化開發資本與台灣高科技企業的合作，新團隊上任並健全金控整體財務表現。

至於股東關心的股利政策，今天董事會決議通過，每股擬配發現金股利0.5元，而開發金股東常會將在6月14日舉行，並於會中承認112年度盈餘分派案。（編輯：楊蘭軒）1130426