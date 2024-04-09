開發金首季每股賺0.49元 黃碧玲暫代凱基人壽董事長

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（中央社記者羅元駿台北9日電）開發金今天公告3月自結稅後獲利為新台幣26億元，今年第1季稅後獲利為82.14億元，每股盈餘0.49元；另公告旗下子公司凱基人壽董事長人事案，由董事互推開發金財務長黃碧玲，暫時執行人壽董事長職務。

開發金今天發布新聞稿指出，凱基人壽受惠於美元持續升值，並實現投資獲利，3月稅後獲利為21.35億元，第1季稅後獲利51.49億元，並表示將持續推動高價值保單銷售，提升保險本業長期發展。

開發金表示，3月台股量增價揚，挹注凱基證券經紀及自營業務獲利，同時海外轉投資收益表現穩定，凱基證券3月稅後獲利新台幣8.18億元，第1季稅後獲利28.98億元，與去年同期相比成長約53%。

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開發金指出，凱基銀行維持營運穩健，利息及手續費收入等核心收益持續貢獻銀行獲利，3月稅後獲利新台幣4.57億元，第1季稅後獲利14.69億元；受到投資部位評價影響，中華開發資本3月稅後損失新台幣2.54億元，第1季稅後獲利1.29億元。

開發金控暨子公司凱基人壽董事長黃思國退休案9日起生效，今天開發金代子公司凱基人壽發布重大訊息，由董事互推黃碧玲暫時執行人壽董事長職務，黃碧玲於開發金簡歷為財務長暨資深副總經理、凱基人壽董事。（編輯：楊凱翔）1130409