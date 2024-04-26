助政府服務上雲 數位部攜手農業部推動數位轉型

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（中央社記者蘇思云台北26日電）數位部與11個機關共同推動「雲世代雲端基礎建設計畫」，強化政府數位服務運作韌性。數位部也攜手農業部運用新興科技，建構AI影像判釋、土壤肥力診斷、衛星影像和無人機精準定位等科技應用，協助台灣農業數位轉型。

數位部今天發布新聞稿，依據行政院前瞻建設計畫政策，數位部與11個政府機關共同推動「雲世代雲端基礎建設計畫」，運用雲端運算資源與技術，將政府重要為民服務系統逐步移轉至商業公有雲服務，強化政府數位服務運作韌性。

數位部今天由主任秘書潘國才率團隊前往農業部農業試驗所，訪視在「雲世代雲端基礎建設計畫」下，與農業部攜手推動政府運用數位科技創造新型態政府服務的成果。

數位部協助農業部將「農地資源影像判釋服務」、「土壤資源及肥力診斷服務」、「航空衛星影像雲端服務」等系統移轉到商業公有雲，輔以農業部自動農機、無人機噴藥等農事服務創新產業發展，解決傳統農業嚴重缺工的施藥工作，並提升農民申請農損補助作業效率。

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潘國才表示，台灣面臨勞動力短缺挑戰，數位部攜手農業部，將數位科技應用在農業領域，結合多項跨領域技術，例如AI、5G、無人機、感測器及物聯網等技術，驅動台灣農業邁向智慧化營運模式；面臨農耕災損時，也運用數位科技加速執行補助措施。

數位部指出，成立以來持續執行「雲世代雲端基礎建設計畫」，此計畫的階段性成果，包含協助財政部財政資訊中心消費通路雲端發票微服務及文化部藝文活動管理暨報名系統，解決短時間內湧入的高峰流量與處理龐大的資料量，提升系統效率與使用體驗等。（編輯：翟思嘉）1130426