研華估第2季營收季增個位數 6月推生成式AI服務

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（中央社記者吳家豪台北30日電）工業電腦廠研華今天舉辦法人說明會，預估第2季營收季增個位數，雖然訂單/出貨比值（BB值）仍低於1，但已穩健回升，看好全年營收將正成長，預計6月推出生成式AI（人工智慧）相關服務。

因各市場客戶訂單仍偏保守，研華今年第1季合併營收約新台幣138.79億元，年減20%；稅後淨利約19.93億元，年減33%；每股盈餘（EPS）2.32元，為近4年同期低點。

展望第2季，研華預估合併營收將達4.35億至4.55億美元（約新台幣139.2億元至145.6億元），毛利率將達39%至41%，營業利益率約14%至16%。

研華指出，中國市場緩步築底，經銷商和客戶對庫存看法較保守，且當地競爭態勢加劇，主要來自能源、工業設備、電動車、電池、太陽能等領域，研華在中國策略會積極優化成本結構，提供貼近當地需求的解決方案。

研華也提到，去年下半年開始面臨比較多中國本土廠商的價格競爭，價差介於10%至15%，研華為了鞏固市占率，針對策略型大客戶確實有降價，並採取相關措施，部分產品已從台灣轉移到中國生產。

歐美市場方面，研華指出，目前BB值仍小於1，呈現緩步復甦，由於歐盟修訂博弈法案，歐系博弈客戶出貨暫緩；醫療產品仍在去化庫存，半導體設備需求已經看到逐季回溫。

研華表示，過去20年都屬於「有機成長」，內部已訂出2030年目標，希望併購成為另一個引擎，推動公司成長，投資策略將改以價值創造為主，不只是財務投資。（編輯：張若瑤）1130430