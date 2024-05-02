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中鋼董事長翁朝棟5/18退休 總經理王錫欽暫代

2024/5/2 16:51
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（中央社記者潘智義台北2日電）中鋼今天發布重訊，董事長翁朝棟將於5月18日退休，經濟部指派中鋼法人董事代表翁朝棟改由總經理王錫欽擔任，王錫欽並將代理董事長職務，待董事會推舉新任董事長。

翁朝棟自時任經濟部政務次長沈榮津代理中鋼董事長之後，接任中鋼董事長，期間自2016年10月26日至今年5月17日，約7年7個月。

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翁朝棟1980年進入中鋼服務，歷任公共事務處處長、人力資源處處長，2004年擔任行政部門副總經理，2009年擔任中聯資源公司董事長，2011年赴越南擔任中鋼住金越南（2019年改名為中鋼日鐵越南）公司董事長兼總經理，完成建廠任務；2016年擔任中宇環保公司董事長，後擔任中鋼公司總經理，並於同年由董事會選任為中鋼董事長至今。

翁朝棟具中山大學企業管理學系碩士、成功大學資源工程學系博士學位，目前也擔任台灣鋼鐵工業同業公會理事長。（編輯：黃國倫）1130502

#中鋼公司
#王錫欽
#翁朝棟
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