虎尾科大打造設備實驗室 無人機國家隊真正成形

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（中央社記者蔡智明嘉義縣3日電）虎尾科技大學今天於嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心舉行「尖端無人機先進設備實驗室」發布會，實驗室擁有驗證場域及無人機風洞設備，讓無人機國家隊真正成形。

虎科大今天在亞創中心舉行教育部「無人機產業人才及技術培育基地」揭牌暨「尖端無人機先進設備實驗室」發布會。教育部政務次長劉孟奇、技術與職業教育司長楊玉惠、嘉義縣副縣長劉培東、經緯航太董事長羅正方、雷虎科技公司董事長陳冠如等人與會。

虎科大校長張信良致詞表示，虎科大執行教育部「無人機產業人才及技術培育基地計畫」，為全台16校18座區域型重點產業人才培育基地中，唯一前進產業園區者。

張信良說，俄烏戰爭展現無人機的重要性，虎科大斥資新台幣5000萬打造「尖端無人機先進設備實驗室」首度對外曝光。實驗室結合尖端無人機設計、製造、檢測、驗證的完整場域及大型低速風洞設備，讓無人機國家隊真正成形。

虎科大表示，風洞正在組裝中，全長17.2公尺、高度4.5公尺，預計7月啟用，可測試飛行器、汽車、建築物等外型氣動力量測與抗風等級，改善無人機設計提升飛行性能。

劉孟奇表示，教育部補助虎科大9000萬元在亞創中心設置「無人機產業人才及技術培育基地」，由虎科大團隊攜手無人機多家業者、民航局、中科院航空所開設「無人機技術跨域專長學程」，提供無人機設計製造、操作實務、autopilot（自動輔助駕駛）與無人機AI應用與資料分析等訓練。

虎科大強調，「無人機先進設備實驗室」串聯研發流程和技術服務，目前已培育無人機專業人才逾80人。（編輯：黃世雅）1130503

虎尾科技大學3日在嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心舉行「尖端無人機先進設備實驗室」發布會，展示各式先進無人機。中央社記者蔡智明攝 113年5月3日