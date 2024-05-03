本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

虎尾科大打造設備實驗室 無人機國家隊真正成形

2024/5/3 15:14（5/3 15:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
虎尾科技大學3日在亞創中心舉行教育部無人機產業人才及技術培育基地計畫揭牌典禮，教育部政務次長劉孟奇（後左3）、虎科大校長張信良（後左2）、嘉義縣副縣長劉培東（後右3）等人出席。中央社記者蔡智明攝 113年5月3日
虎尾科技大學3日在亞創中心舉行教育部無人機產業人才及技術培育基地計畫揭牌典禮，教育部政務次長劉孟奇（後左3）、虎科大校長張信良（後左2）、嘉義縣副縣長劉培東（後右3）等人出席。中央社記者蔡智明攝 113年5月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣3日電）虎尾科技大學今天於嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心舉行「尖端無人機先進設備實驗室」發布會，實驗室擁有驗證場域及無人機風洞設備，讓無人機國家隊真正成形。

虎科大今天在亞創中心舉行教育部「無人機產業人才及技術培育基地」揭牌暨「尖端無人機先進設備實驗室」發布會。教育部政務次長劉孟奇、技術與職業教育司長楊玉惠、嘉義縣副縣長劉培東、經緯航太董事長羅正方、雷虎科技公司董事長陳冠如等人與會。

虎科大校長張信良致詞表示，虎科大執行教育部「無人機產業人才及技術培育基地計畫」，為全台16校18座區域型重點產業人才培育基地中，唯一前進產業園區者。

張信良說，俄烏戰爭展現無人機的重要性，虎科大斥資新台幣5000萬打造「尖端無人機先進設備實驗室」首度對外曝光。實驗室結合尖端無人機設計、製造、檢測、驗證的完整場域及大型低速風洞設備，讓無人機國家隊真正成形。

虎科大表示，風洞正在組裝中，全長17.2公尺、高度4.5公尺，預計7月啟用，可測試飛行器、汽車、建築物等外型氣動力量測與抗風等級，改善無人機設計提升飛行性能。

劉孟奇表示，教育部補助虎科大9000萬元在亞創中心設置「無人機產業人才及技術培育基地」，由虎科大團隊攜手無人機多家業者、民航局、中科院航空所開設「無人機技術跨域專長學程」，提供無人機設計製造、操作實務、autopilot（自動輔助駕駛）與無人機AI應用與資料分析等訓練。

虎科大強調，「無人機先進設備實驗室」串聯研發流程和技術服務，目前已培育無人機專業人才逾80人。（編輯：黃世雅）1130503

虎尾科技大學3日在嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心舉行「尖端無人機先進設備實驗室」發布會，展示各式先進無人機。中央社記者蔡智明攝 113年5月3日
虎尾科技大學3日在嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心舉行「尖端無人機先進設備實驗室」發布會，展示各式先進無人機。中央社記者蔡智明攝 113年5月3日
虎尾科技大學3日在亞洲無人機AI創新應用研發中心舉行「尖端無人機先進設備實驗室」發布會，實驗室擁有驗證場域及大型低速風洞設備。中央社記者蔡智明攝 113年5月3日
虎尾科技大學3日在亞洲無人機AI創新應用研發中心舉行「尖端無人機先進設備實驗室」發布會，實驗室擁有驗證場域及大型低速風洞設備。中央社記者蔡智明攝 113年5月3日
劉孟奇
台日大學聯盟簽署合作備忘錄 教育部年補助5千萬碳中和基地揭牌 彭啟明：氣候變遷要落實氣候科技
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.32
更多編輯台推薦新聞：