晶睿：AI攝影機2027年占45% 案例庫1分鐘辨關鍵影像

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（中央社記者潘智義台北13日電）智慧安防品牌晶睿通訊看好內建人工智慧（AI）功能的網路攝影機，引述市調報告指出，AI功能產品出貨占比自2023年的20%，成長至2027年的45%。

晶睿通訊今天發布新聞稿指出，過往的網路攝影機需花費許多時間整理影像資料，與製作報告，現在透過AI建立的「案例庫」，1分鐘內即可迅速匯出完整報告，藉由軟硬體整合的AI解決方案，建置全方位安防環境。

晶睿通訊說明，推出AI入門級網路攝影機，讓用戶在可負擔預算下，享受AI影像分析服務，輕鬆辨識人物及車輛特徵，提升營運及管理效率，搭配網路錄影主機，或者結合加入新功能「案例庫」（Case Vault）的「AI智慧監控系統」。

晶睿通訊表示，推出AI精準分析，透過AI演算法，分析人、車輛等多重對象，包括顏色、車型、背包、帽子等實際可辨識篩選的部分，強化辨識效率。

另外，晶睿通訊推出成像清晰，搭載500萬畫素鏡頭，以及先進的圖像感測器，提供較上一代感測器大2.5倍的動態範圍，不僅能防止光線過曝，即便在夜間也能拍出清晰成像。（編輯：張均懋）1130513