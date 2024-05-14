國際鋼市穩中向上 中鋼6月內銷開平高盤

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（中央社記者賴言曦台北14日電）中鋼今天開出6月內銷盤價，考量全球經濟溫和復甦，製造業訂單逐漸回升，以及國際鋼市穩中向上，決議熱軋鋼板、熱軋鋼捲、軋延料熱軋鋼捲、冷軋鋼捲每噸調漲新台幣300元，其他產品開平盤。

中鋼今天召開6月內銷盤價會議，會後表示，全球經濟溫和復甦，製造業訂單處於逐漸回升階段，有利目前中低庫存水位的回補需求釋出，考量國際鋼市穩中向上，中鋼續採「順勢、合宜、穩健」一貫訂價原則，6月的月盤產品以平高盤開出，同時搭配多元配套措施，確保下游客戶出口接單量能。

觀察鋼鐵原料走勢，中鋼指出，中國需求前景轉佳，帶動鐵礦砂價格重回每公噸115美元至120美元區間，較4月低點回升超過20%，煤礦價格漲破每公噸240美元至245美元，波羅的海乾散裝運價指數（BDI）自5月以來漲逾30%，原料成本支撐鋼價欲小不易。

鋼鐵行情方面，中鋼指出，歐洲鋼廠近期接連宣示漲價，東南亞市場已現反彈契機，台塑越南河靜鋼最新盤價擺脫近期跌勢。

另外，寶武、鞍本鋼廠6月平板類售價均以平高盤開出，有助鋼市信心轉強，加上近期中國官方加強取締非法買單出口，中國低價鋼材報價縮手，有利導引鋼市氛圍向上。（編輯：楊凱翔、張均懋）1130514