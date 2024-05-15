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明安拉升越南生產比重 估球桿頭年銷售1200萬支

2024/5/15 12:38
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（中央社社記者潘智義台北15日電）高爾夫球桿頭廠明安國際依據市場供需狀況、產業環境，預估2024年銷售高爾夫球桿頭與球具約1100萬至1200萬支，高爾夫球全年銷售數量約740萬打。

明安國際公告今年股東會議事手冊資料，除提供2024年產品銷售預估，並規劃產地策略，持續提高越南生產基地比重，降低風險衝突區域產能依賴性。

明安旗下明揚國際科技去年9月22日爆炸起火，意外釀4名消防員及6名員工死亡、逾百人輕重傷。

明安在股東會議事手冊強調，集團在去年歷經重大工安事件，除了造成無價的生命和健康傷害，對營運成果和企業形象都是很嚴重的考驗。提供一個健康安全的工作環境，是企業營運最基本要求。

明安指出，勢必要在管理系統的精進和企業風險的防控下更多工夫，落實防災訓練和安全觀念的導正，破除過往許多習以為常的慣性，才能浴火重生從這次災難中走出來，再創事業的另一個高峰。

另外，明安國際將發行新股取得100%明揚國際股權，明揚普通股每1股換發明安新發行普通股0.54股，暫定9月30日為股分轉換基準日。（編輯：張良知）1130515

#明安
#高爾夫球
#明安國際
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