林伯豐向新政府喊話 盼核電占比3成、檢討能源政策

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（中央社記者劉千綾台北15日電）520新政府即將上任，三三會理事長林伯豐表示，政府應重新檢討能源政策、延役核電廠，提高核電占比達3成以上，以達到穩定供電、合理電價目標。針對經濟部研議修正的產創條例第10條之1，他也建議將人才培育支出投資納入抵減項目。

根據台電官網統計，2023年台電系統發電量為2454.6億度，其中核能占比為7.0%。

林伯豐今天出席三三會例會，在會前受訪時對即將上任的新政府提出5點建議。首先，能源議題方面，政府應穩定供電、制定合理電價，小型核電廠已成為世界發展趨勢，建議政府重新檢討能源政策、延役核電廠，提高核電占比達3成以上。

第2，優化台灣投資環境，讓台商、外商繼續在台增加投資，進而促進人民生活、提高勞工收入。第3，台灣面臨人才斷層挑戰，政府應更積極招攬國外人才，也需解決青年住宅問題，改善國內青年居住環境。

第4，政黨和諧才能替台灣創造共同利益，行政院和立法院應和諧相處。第5，兩岸關係應營造友善環境，以台灣利益為優先，總統府、立法院和行政院應在兩岸議題上取得共識，兩岸和平發展是重中之重。

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談及三三會年度工作項目，林伯豐表示，已邀請準經濟部長郭智輝、準金管會主委彭金隆來三三會演講，由於總統當選人賴清德、副總統當選人蕭美琴曾出席三三會演講，未來也希望準行政院長卓榮泰能到三三會演講。

經濟部正在研議修正產創條例第10條之1廠商投資抵減租稅優惠，林伯豐建議，應將人才培育支出投資納入抵減，並針對企業有關製程減碳、污染防治、綠色設施等環保投資，增列投資抵減租稅獎勵。（編輯：楊蘭軒）1130515