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捷敏評估布局東南亞 今年業績拚持平

2024/5/16 16:07
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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）功率半導體封裝測試廠捷敏-KY今天預期，今年業績力拚較2023年持平，正考量在中國大陸以外市場布局，評估菲律賓、馬來西亞、泰國等地，希望今年底決定海外策略。

捷敏-KY下午舉行法人說明會，展望今年營運，捷敏-KY指出，從客戶預期判斷，今年捷敏-KY業績有機會較去年持平，庫存正逐漸去化，不過訂單量能還不高，急單相對較多，下半年車用和第三代半導體碳化矽（SiC）高功率分離式元件封測和模組業績穩健。

在SiC分離式元件，捷敏-KY指出，持續開發1200V以上高功率產品封裝測試，在SiC模組，整合客戶需求擬定產品共同開發計劃。

媒體問及海外市場布局，捷敏-KY透露，持續考量布局中國大陸以外市場，評估包括菲律賓、馬來西亞、泰國等地，期盼今年底決定海外策略。

法人指出，捷敏-KY高功率1200V以上SiC元件封測，主要應用在中國大陸車用充電樁市場，占捷敏-KY整體SiC業績比重約70%至75%，SiC業績占捷敏-KY整體業績比約5%。

觀察產品出貨和稼動率，捷敏-KY指出，目前年產能超過70億顆，上海工廠稼動率約55%，合肥廠稼動率約45%，整體稼動率約5成。

在產品應用端，今年第1季通訊占比8%，PC占比19%，消費電子占46%，車用11%，工業占16%。

捷敏-KY自結今年前4月合併營收新台幣14.44億元，較去年同期微增0.15%，第1季稅後獲利1.56億元，年減2.2%，單季每股基本純益1.21元。（編輯：楊蘭軒）1130516

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