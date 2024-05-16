德律：中國電子供應鏈遷移挹注成長 下半年審慎樂觀

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（中央社記者張建中台北16日電）自動檢測設備廠德律今年前4月營收新台幣21.83億元，年增逾50%，財務部協理陳冠元說，中國電子廠供應鏈移往東南亞是主要成長動能之一；目前接單活絡，不過，下半年仍充滿不確定性，展望審慎樂觀。

德律下午舉行線上法人說明會，陳冠元表示，今年前4月網通伺服器領域業績大幅成長，比重自去年前4月的12%攀升至今年前4月的17%，主要受惠伺服器庫存情況有改善。

陳冠元指出，電腦周邊領域業績比重也自去年前4月的9%，提升至今年前4月的17%；手機部分業績比重自12%增至17%；車電部分業績比重自39%降至22%。

德律快速布局全球，2020年成立韓國及越南子公司，2022年成立泰國子公司，2023年成立墨西哥子公司，陳冠元說，這讓德律掌握更多機會。中國電子廠供應鏈移往東南亞的商機，是德律今年前4月主要營運成長動能之一。

陳冠元說，德律目前接單活絡，不過，科技戰、貿易戰及地緣風險持續延燒，下半年仍有不確定性，展望審慎樂觀。

德律林口二期新廠已於今年完工啟用，為地上10層、地下4層建築，使用面積逾1萬坪，陳冠元表示，新廠足以支應德律未來10年營運成長的產能需求，同時可提供產品開發、驗證及舉辦研討會使用。

針對法人關心的CoWoS先進封裝檢驗設備進度，陳冠元說，目前產品還在驗證中。此外，與轉投資的歐美科技在矽穿孔（TSV）方面的合作，希望在今年底能有進展。

至於股利政策，陳冠元表示，隨著林口二期新廠啟用，德律未來資本支出可望減少，股利配發率有機會提升。（編輯：楊蘭軒）1130516